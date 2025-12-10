Sanganur Canal Project : लॉन्च के चार साल बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा कोयंबटूर में संगानूर नहर की मरम्मत का कार्य

कोयंबटूर: संगानूर नहर का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा मरम्मत का काम अभी भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसका औपचारिक उद्घाटन लगभग चार साल पहले हुआ था। इसके बावजूद 11 किलोमीटर लंबे जलमार्ग का बड़ा हिस्सा अभी भी अधूरा है, क्योंकि काम में देरी हो रही है और अतिक्रमण हटाने में लगातार रुकावटें आ रही हैं।

इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोयंबटूर दौरे के दौरान किया था, जब डीएमके सरकार ने सत्ता संभाली थी। यह नहर, जो शहर के बीच से गुजरती है, दशकों से सूखी और बुरी तरह प्रदूषित रही है। इस कायाकल्प प्रोजेक्ट से इसे बेहतर ड्रेनेज, पैदल चलने वालों की सुविधाओं और समानांतर सर्विस सड़कों के साथ एक काम करने वाले शहरी जलमार्ग में बदलने की उम्मीद जगी थी।

बहाली के पहले चरण में मेट्टुपालयम रोड से सत्यमंगलम रोड तक 2.3 किलोमीटर का हिस्सा शामिल था और इसके लिए 49 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। 1 किलोमीटर के विस्तार के लिए दूसरा पैकेज, जिसका अनुमानित खर्च 30.3 करोड़ रुपए था, बाद में रोक दिया गया।

प्रोजेक्ट के दायरे में गैबियन और रिटेनिंग दीवारों का निर्माण, रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट से तटबंधों को मजबूत करना, नहर के किनारे चिप पत्थर बिछाना, साथ ही दोनों तरफ पैदल चलने के रास्ते और सर्विस सड़कें बनाना शामिल था। हालांकि, जमीनी स्तर पर काम की गति धीमी रही है। अगस्त 2022 से लगभग 10 महीनों तक काम रुका रहा क्योंकि नहर के किनारे रहने वाले परिवारों को वैकल्पिक आवास नहीं दिया गया था। तमिलनाडु स्लम क्लीयरेंस बोर्ड से समय पर पुनर्वास सहायता न मिलने के कारण, नगर निगम के अधिकारी सड़क निर्माण के लिए जरूरी अतिक्रमण हटाने में असमर्थ थे।

काम जून 2023 में ही फिर से शुरू हुआ, लेकिन तब से गति धीमी बनी हुई है। कोयंबटूर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने कहा कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन निदेशालय के निर्देशों के आधार पर, गैबियन और रिटेनिंग दीवारें अब पूरे 2.5 किलोमीटर के हिस्से में पूरी हो गई हैं, जिसमें रथिनपुरी पुल तक अतिरिक्त 200 मीटर भी शामिल है। हालांकि, लंबित बेदखली के कारण सड़क निर्माण का काम अभी भी बाधित है।

इस हिस्से में लगभग 200 घरों की पहचान की गई थी। इनमें से लगभग 100 परिवारों को पहले ही वैकल्पिक आवास दिया जा चुका है, जबकि 20 आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है। लगभग 80 परिवार अभी भी पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। अब तक, केवल 300 मीटर बीटी सड़क और लगभग 1.5 किलोमीटर वॉटर-बाउंड मैकाडम सड़क पूरी हुई है।

इस बीच, मार्च 2025 में, नगर निकाय ने प्रोजेक्ट के अगले 6.5 किलोमीटर के चरण के लिए 235 करोड़ रुपए की मांग करते हुए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस बड़े प्लान का मकसद सत्यमंगलम और अविनाशी सड़कों के रास्ते मेट्टुपालयम रोड से त्रिची रोड तक बिना रुकावट रोड कनेक्टिविटी देना है, जिससे यह नहर कॉरिडोर कोयंबटूर के लिए एक बड़ा नया शहरी मोबिलिटी रूट बन सकता है।

--आईएएनएस