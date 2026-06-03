सोनिया गांधी की डीके शिवकुमार को सलाह, सबको साथ लेकर चलो

बेंगलुरु, 3 जून (आईएएनएस)। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार से फोन पर बात की और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए सभी को साथ लेकर चलने की सलाह भी दी।

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शिवकुमार के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सोनिया गांधी ने उन्हें शीर्ष पद ग्रहण करने पर बधाई दी और कर्नाटक का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने की उनकी क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया।

उन्होंने शिवकुमार को सलाह दी है कि वे सभी को साथ लेकर चलें और पार्टी तथा सरकार को मजबूत करने की दिशा में काम करें।

सोनिया गांधी ने भावी मुख्यमंत्री से कहा, "सभी को साथ लेकर चलें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर्नाटक का सफलतापूर्वक नेतृत्व करेंगे। अपनी नई जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाएं और और भी अधिक सफलता प्राप्त करते रहें,"

शिवकुमार ने पदभार ग्रहण करने की तैयारी के दौरान मार्गदर्शन और शुभकामनाओं के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को धन्यवाद दिया।

यह फोन कॉल शिवकुमार के बेंगलुरु में अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से कुछ घंटे पहले आया।

मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, "सोनिया गांधी ने आज सुबह मुझे फोन किया और अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लंबे समय से मुझ पर भरोसा जताया है। मैं उनके इस नेक काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं कर्नाटक की राजनीति के वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेना जारी रखूंगा, जिन्होंने राज्य के लोगों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।"

डीके शिवकुमार ने लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना होने से पहले अपनी माता गौराम्मा का आशीर्वाद लिया। उन्होंने उनके पैर छुए और उनके साथ कुछ समय हल्के-फुल्के संवाद में बिताया।

इस बीच, एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी और अनुभवी नेता को पार्टी की एक बड़ी ताकत बताया।

एक बयान में सुरजेवाला ने कहा कि सिद्दारमैया का सार्वजनिक जीवन का व्यापक अनुभव, सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और संवैधानिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के संघर्ष को और मजबूत करेगा।

अपनी बधाई देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि सिद्दारमैया का अनुभव और विचार ऐसे समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जब कांग्रेस संवैधानिक मूल्यों पर हमलों और देश में असहमति की आवाजों को दबाने के प्रयासों का सामना कर रही है।

सुरजेवाला ने कहा, "कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर सिद्दारमैया को हार्दिक बधाई। सार्वजनिक जीवन में उनका विशाल अनुभव, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और संवैधानिक मूल्यों में उनका अडिग विश्वास पार्टी और उसके वैचारिक संघर्ष को और मजबूत करेगा।"

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में, पार्टी संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय के विस्तार और बढ़ती कीमतों तथा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों से प्रभावित आम लोगों के कल्याण के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।

सुरजेवाला ने सिद्दारमैया को कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत नेताओं में से एक बताया और कहा कि उनका प्रशासनिक अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को लाभ पहुंचाएगा।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी