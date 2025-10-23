Double Engine Government: लालू यादव ने महागठबंधन में जबरदस्ती बेटे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया: सम्राट चौधरी ‎

पटना: बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर राजद और महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजद के अध्यक्ष लालू यादव ने जबरदस्ती, एक तरह से टॉर्चर कर, सभी सहयोगी दलों के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करवा लिया।

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह लालू यादव ने 15 सालों तक बिहार में राज किया, उसी तरह अपने ही गठबंधन में गुंडागर्दी कर सहयोगी दलों को टॉर्चर कर अपने बेटे को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया है।‎

उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता ने राजद को 15 साल तक शासन करने का मौका दिया, लेकिन बिहार के लोगों को लूट, हत्या, और भ्रष्टाचार का इनाम मिला। आज भ्रष्टाचारी यानी पंजीकृत अपराधी का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो, उसके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय महागठबंधन ने लिया है। आज लोकतंत्र और बिहार को शर्मसार करने वाला दिन है।

सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव जैसे भ्रष्टाचारी के पुत्र को कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों ने मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन दिया। जिस व्यक्ति ने 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला किया, उसके बेटे को गठबंधन ने सीएम बनने का सपना देखने का मौका दिया।

उन्होंने तेजस्वी यादव के वादों को लेकर कहा कि वे 2.70 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज करीब 22 लाख लोगों के लिए सरकारी नौकरी है और 85 हजार करोड़ रुपए सरकार देती है। अगर 2.70 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी तो 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि बिहार का कुल बजट सिर्फ 3.17 लाख करोड़ रुपए है।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का वादा अव्यावहारिक और जनता को भ्रमित करने वाला है। जीविका दीदियों को 30 हजार रुपए वेतन देने की घोषणा को लेकर कहा कि 1.36 करोड़ जीविका दीदी हैं। अब समझ लीजिए क्या होगा?

भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार के लोगों और बिहार की सुविधा के लिए जरूरी है। बिहार का वास्तविक विकास केंद्र से मिलने वाले सहयोग और सुशासन से ही संभव है। बिहार के विकास और तरक्की के लिए केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में नीतीश सरकार का 'डबल इंजन' आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी लोग जो गुंडागर्दी की बदौलत सत्ता में बैठना चाहते हैं, उन्हें बिहार की जनता 6 और 11 नवंबर को मतदान के माध्यम से करारा जवाब देगी।