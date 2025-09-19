Sameer Modi Case : समीर मोदी मामले की सुनवाई बंद कमरे में होगी, साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी से जुड़े मामले में साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला लिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई इन कैमरा (बंद कमरे में) की जाएगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत का यह निर्णय लिया गया है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से समीर मोदी की 3 दिन की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग की। पुलिस ने कोर्ट को दलील दी कि शिकायतकर्ता पहले आरोपी के साथ ही काम करती थी और जांच के लिए हिरासत बढ़ाना आवश्यक है।

वहीं, शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि चूंकि यह मामला बेहद संवेदनशील प्रकृति का है, इसलिए इसकी सुनवाई इन कैमरा (बंद कमरे में) होनी चाहिए। समीर मोदी की ओर से पेश वकील ने इस मांग का विरोध किया। उनके वकील ने तर्क दिया कि जमानत याचिका पर सुनवाई इन कैमरा में नहीं की जाती है। हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अदालत इन कैमरा सुनवाई की मांग को स्वीकार करती है।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में समीर मोदी को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की पुलिस ने समीर मोदी को हिरासत में लिया था। वह विदेश से दिल्ली वापस लौटे थे, जहां एयरपोर्ट पर ही उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

समीर मोदी पर आरोप है कि उन्होंने कई साल पहले एक महिला के साथ बलात्कार किया था। यह मामला काफी पुराना है, लेकिन लंबे समय तक चल रही जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद पुलिस ने समीर मोदी को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने समीर मोदी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं।