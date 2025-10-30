Sambit Patra Statement: भाजपा नेता ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने पर कांग्रेस की आलोचना की

भुवनेश्वर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने असम के श्रीभूमि जिले में आयोजित कांग्रेस की एक बैठक में वरिष्ठ नेता विधु भूषण दास द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रगान ‘आमार सोनार बांग्ला’ गाए जाने की खबरों को लेकर कांग्रेस की आलोचना की।

भुवनेश्वर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में संबित पात्रा ने कहा कि यह घटना 27 अक्टूबर को श्रीभूमि में कांग्रेस सेवा दल की बैठक के दौरान हुई, जहां बैठक की शुरुआत बांग्लादेश के राष्ट्रगान से की गई। उन्होंने इसे 'कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति और अवैध घुसपैठियों को खुश करने की हताशा' का उदाहरण बताया।

भाजपा नेता ने कहा कि हमें रवींद्रनाथ टैगोर या उनके गीत से कोई आपत्ति नहीं है। वे एक महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान की रचना की, लेकिन सवाल यह नहीं है कि गीत किसने लिखा, बल्कि यह है कि कांग्रेस पार्टी भारत की जमीन पर बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाकर क्या संदेश देना चाहती है?

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को वैधता देने और वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के गौरव का अपमान कर रही है। पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की इस हरकत का उद्देश्य असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में अवैध घुसपैठियों को खुश करके वोट हासिल करना है। यह राष्ट्रीय गौरव का अपमान है।

संबित पात्रा ने यह भी कहा कि इस बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे, जिन्होंने इस कृत्य का समर्थन किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस पार्टी अब भारत की सीमाओं और संप्रभुता से ऊपर अपने राजनीतिक स्वार्थों को रख रही है?

भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस नेतृत्व से इस पर स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस मुद्दे पर देश के सामने स्पष्ट रुख बताना चाहिए। क्या वे इस घटना की निंदा करेंगे या इसे सही ठहराएंगे?

पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी लगातार एसआईआर जैसी नीतियों का विरोध इसलिए कर रही है ताकि घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा सके। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की पुरानी नीति है, तुष्टिकरण के जरिए सत्ता में वापसी की कोशिश।

संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि “भारत की राजनीति भारतीयता के आधार पर चलेगी, न कि विदेशी राष्ट्रगानों और घुसपैठियों की तुष्टि पर।