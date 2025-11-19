Sambhal Padyatra : 'हम सोए हुए हिंदू नहीं, जागृत हिंदू हैं', संभल में पदयात्रा पर बोले नीमसार मंदिर के महंत दीनानाथ

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल में साधु-संतों ने हरिहर मंदिर तक पदयात्रा निकालने का फैसला किया है। यह यात्रा कैला देवी धाम से संभल में हरिहर मंदिर तक पहुंचेगी। हालांकि, साधु-संतों की घोषणा के बाद संभल प्रशासन हाई अलर्ट पर है।

प्राचीन मंदिर नीमसार तीर्थ के महंत बाल योगी दीनानाथ ने आईएएनएस से बातचीत कहा कि बुधवार को यह पदयात्रा कैला देवी धाम से शुरू हो रही है और हम सभी इसमें भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा, "मैं सभी सनातनियों से अपील करता हूं कि वे हमारे साथ जुड़ें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं और इस क्षण के साक्षी बनें।"

महंत बाल योगी दीनानाथ ने कहा कि हम सोए हुए हिंदू नहीं, जागृत हिंदू हैं। यह पदयात्रा हिंदुओं में जागरूकता लाने का एक प्रयास है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम परिकोटी की परिक्रमा करें, जो 1978 के दंगे के समय बंद किए गए।

कानून व्यवस्था के विषय पर उन्होंने कहा, "प्रशासन का काम प्रशासन करे, हमारा काम हिंदुओं को जगाने का है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। हम अपने समाज का खाते हैं, इसलिए हमें अपने समाज की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है।"

मां कैलादेवी धाम के महंत ऋषिराज गिरि ने परिक्रमा की घोषणा की थी। उन्होंने फैसला लिया कि यह यात्रा मां कैलादेवी धाम से शुरू होकर आगे बढ़ेगी, जहां भक्त हरिहर मंदिर परिसर की परिक्रमा करेंगे। मंदिर से विवादित स्थल तक की कुल दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। यह यात्रा शुरू में हयातनगर थाना क्षेत्र के गन्ना रोड स्थित मोतीनगर गांव तक वाहन के जरिए पूरी होगी। इसके बाद साधु-संतों के नेतृत्व में ढाई किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा शुरू होगी।

फिलहाल, पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात पुलिस, आठ थानों की पुलिस और चार क्षेत्राधिकारियों के अलावा 200 से ज्यादा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। पूरे मार्ग और आसपास के इलाकों पर ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सत्यव्रत पुलिस स्टेशन स्थित नियंत्रण कक्ष से लाइव निगरानी की जा रही है।