Sambalpur Ganesh Idol : संबलपुर में नटराज क्लब की गोल्डन जुबली पर 26 फुट ऊंची सेब की गणेश मूर्ति बनाई गई

संबलपुर: ओडिशा के संबलपुर में नटराज क्लब की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 26 फुट ऊंची गणेश मूर्ति तैयार की गई है। खास बात यह है कि गणेश जी की मूर्ति सेब से तैयार की गई है।

संबलपुर के क्षेत्र रायपुर स्थित नटराज क्लब हर साल अनोखी गणेश मूर्तियां बनाने के लिए जाना जाता है। क्लब ने एक बार फिर पूरी तरह से सेब से बनी 26 फुट ऊंची गणेश मूर्ति बनाकर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। यह काम वर्तमान में बड़े उत्साह के साथ चल रहा है।

यह वर्ष क्लब के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि क्लब अपनी गणेश पूजा के 50वें वर्ष का जश्न मना रहा है। स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में, सदस्यों ने भगवान गणेश के सबसे लोकप्रिय फल, सेब का उपयोग करके एक विशिष्ट मूर्ति बनाने का निर्णय लिया। मूर्ति को डिजाइन करने के लिए विभिन्न रंगों के लगभग 1,500 किलोग्राम सेबों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

खास बात यह है कि इस काम के लिए किसी पेशेवर कारीगर की जरूरत नहीं है। बल्कि, क्लब के सदस्य इस विशाल सेब की मूर्ति को आकार देने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।

क्लब के वरिष्ठ सदस्य गोपाल पंसारी ने आईएएनएस को बताया, "इसकी तैयारी दो महीने पहले शुरू हो गई थी, हालांकि इस मूर्ति का विचार तीन साल पहले आया था।"

उन्होंने आगे बताया, "क्लब इस उत्सव के लिए न तो कोई दान इकट्ठा करता है और न ही कोई बजट तैयार करता है। मूर्ति और उत्सव की व्यवस्था का सारा खर्च सदस्य स्वयं स्वेच्छा से वहन करते हैं।"

नटराज क्लब के एक अन्य सदस्य शिव कुमार राठी ने बताया, "इस बार क्लब की गोल्डन जुबली है, इसलिए हमने कुछ नया करने का सोचा। सेब से भगवान गणेश की मूर्ति तैयार करने में हमें ढाई महीने का समय लगा है। हमने तीन साल पहले ही सोच लिया था कि गोल्डन जुबली में सेब से भगवान की मूर्ति तैयार करेंगे। मूर्ति तैयार करने में करीब 1,500 किलो सेब इस्तेमाल हुआ है।"

बता दें कि नटराज क्लब ने वर्षों से केले, लड्डू और नारियल जैसी अनोखी वस्तुओं से गणेश प्रतिमाएं बनाने के लिए प्रसिद्धि अर्जित की है। इस वर्ष की सेब गणेश प्रतिमा भक्तों और आगंतुकों के लिए एक और प्रमुख आकर्षण होने की उम्मीद है।