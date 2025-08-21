Samba Bus Accident News: जम्मू-पठानकोट हाईवे पर बस हादसा : वैष्णो देवी जा रहे एक श्रद्धालु की मौत, 40 घायल

भारत समाचार

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बस टायर फटने से 30 फीट पुल से नीचे गिर गई, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत और करीब 40 यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। आठ गंभीर घायलों को एम्स विजयपुर रेफर किया गया है। हादसे से श्रद्धालुओं और परिजनों में दहशत का माहौल है।
Aug 21, 2025, 06:54 AM
जम्मू-पठानकोट हाईवे पर बस हादसा : वैष्णो देवी जा रहे एक श्रद्धालु की मौत, 40 घायल

सांबा:  जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक बस हादसा हुआ, जिसमें एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 40 यात्री घायल हो गए। ये सभी यात्री उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जा रहे थे।

जानकारी सामने आई कि यह हादसा उस समय हुआ जब यात्रियों से भरी बस (रजिस्ट्रेशन नंबर- यूपी 81 बीटी 7688), कठुआ से कटरा की ओर जा रही थी। जिला सांबा के जतवाल क्षेत्र में अचानक बस का टायर फट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर लगभग 30 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिर गई।

 

हादसे के बाद स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मदद के लिए आगे आए और बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। इनमें से 8 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए एम्स विजयपुर रेफर किया गया है।

 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

 

एक यात्री ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि वह अमरोहा आए थे और माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए कटरा जा रहे थे। बस में बच्चे और महिलाएं भी सवार थीं। रास्ते में हादसा हुआ, जिसमें लगभग सभी लोगों को चोटें आई हैं। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बस सवार यात्रियों की मदद की।

 

व्यक्ति ने दावा किया कि ड्राइवर की गलती से यह हादसा हुआ। हम सभी शो रहे थे। अचानक से गाड़ी एक पुल से 30 फीट नीचे गिर गई।

 

दूसरे यात्री ने बताया कि वह अपने घर से 18 अगस्त को निकले थे। शुरुआत में चामुंडा देवी मंदिर और ज्वालाजी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद बस सवार सभी लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रात को करीब डेढ़ बजे हादसा हुआ।

 

 

