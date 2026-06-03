'समृद्धि, धर्मनिरपेक्ष शासन और समावेशी विकास का नया युग', डीके शिवकुमार को शशि थरूर ने दी शुभकामनाएं

बेंगलुरु, 3 जून (आईएएनएस)। डीके शिवकुमार बुधवार को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उन्हें बधाई दी है। थरूर ने कहा कि उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में राज्य समृद्धि, धर्मनिरपेक्ष शासन और समावेशी विकास के एक नए युग की ओर बढ़ेगा।

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कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने डीके शिवकुमार के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण करने पर मैं डीके शिवकुमार को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं उनके सफल और सार्थक कार्यकाल की कामना करता हूं, जिसके दौरान वे अपने इस अद्भुत राज्य को समृद्धि, धर्मनिरपेक्ष शासन और समावेशी विकास के एक नए युग की ओर अग्रसर करेंगे।"

केरल से कांग्रेस सांसद एंटो एंटनी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं यहां डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने आया हूं। यह एक गर्व का पल है। वह एक दमदार नेता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया है। अब उन्हें इसका इनाम देने का समय आ गया है।"

वहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार ने डीके शिवकुमार की जमकर प्रशंसा की। वडेट्टीवार ने कहा, "जब भी राज्य में पार्टी किसी मुश्किल में फंसी है, उन्होंने (डीके शिवकुमार) हमेशा कांग्रेस को आगे बढ़ाने में मदद की है। उन्हें अपने राज्य के बाहर भी एक जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता है। साथ ही, उनकी पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर भी है जो दूसरों के सुख-दुख में शामिल होते हैं।"

कांग्रेस विधायक ने कहा, "डीके शिवकुमार ने कांग्रेस के प्रति अपने जुड़ाव से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा है, 'मैं जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा।' वे इस बात पर अडिग रहे, और आज, जो लड़ता है, वही जीतता है। लोग अब उनके बारे में यह बात समझने लगे हैं। मुझे खुशी है कि आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे ही एक जुझारू नेता शपथ ले रहे हैं।"

कांग्रेस ने सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिवकुमार को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनाया है। शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण पत्र में कहा गया है कि पद और गोपनीयता की शपथ आज शाम 4:05 बजे बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में दिलाई जाएगी।

--आईएएनएस

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