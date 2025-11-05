Ravidas Mehrotra Statement : एसआईआर पर बोले रविदास मेहरोत्रा, निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा चुनाव आयोग

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने एसआईआर और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं।

उत्तर प्रदेश में सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा ​​ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लागू करने से पहले उसे विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाकर उन्हें सूचित करना चाहिए।

सपा नेता ने कहा कि हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कर दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग हमारी बात नहीं मान रहा है। अगर वोटर आईडी से आधार कार्ड लिंक हो जाएगा तो एक भी फर्जी वोट नहीं डल पाएगा। इसके साथ ही हर व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती है कि आधार कार्ड वोटर कार्ड से जुड़ जाए, इसलिए चुनाव आयोग हमारी बात नहीं मान रहा है।

रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम करता है। अगर मतपत्रों का उपयोग करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं तो सबकुछ बेनकाब हो जाएगा, फिर वह न तो केंद्र सरकार बनाएगी और न ही राज्य सरकार।

इससे पहले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ​ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा।

सपा नेता ने कहा कि पिछले 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार रही है और इस दौरान अराजकता का माहौल रहा है। इन 20 सालों में बिहार विकास के मामले में पिछड़ गया है।

उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में जो नुकसान हुआ है, उसे 20 महीनों में ठीक करने का काम महागठबंधन की सरकार करेगी। अपराध बढ़े हैं, लोगों को परेशानी हुई है, और किसानों और महिलाओं का शोषण हुआ है; ये सब ठीक किया जाएगा।

समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जंगलराज, माफिया राज और गुंडागर्दी का बोलबाला है। हम बार-बार मांग करते रहे हैं कि दोनों राज्यों के शीर्ष 20 अपराधियों की सूची सार्वजनिक की जाए।

उन्होंने कहा कि वे शहाबुद्दीन को अपराधी कहते हैं, लेकिन उन पर कभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ।

--आईएएनएस