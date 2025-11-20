Salil Deshmukh Resignation : सलिल देशमुख ने शरद पवार की पार्टी से दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला

भारत समाचार

Nov 20, 2025, 04:59 PM
सलिल देशमुख ने शरद पवार की पार्टी से दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला

नागपुर: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख ने एनसीपी (शरदचंद्र पवार) से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी नेता शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले को अपना इस्तीफा भेजते हुए कहा कि वह स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं।

सलिल देशमुख ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "मैं शरद पवार और उनके परिवार के साथ-साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) का भी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जो सम्मान और सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। उनके गाइडेंस और सपोर्ट से मैं यहां कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला पाया हूं। मैंने लोगों के सहयोग से कई काम लाए और ईमानदारी से काम करने का मौका मिला था।"

उन्होंने कहा कि हाल ही में डॉक्टरों ने भी मुझे कुछ महीने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। अगर मैं सदस्य रहा और सक्रिय नहीं रहा तो सही नहीं रहेगा, इसीलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। मैं अभी आराम करूंगा।

सलिल देशमुख ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रदेश अध्यक्ष, और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भेज दिया है। लोकल बॉडी इलेक्शन में मैं अच्छे और ईमानदार नेताओं का प्रचार करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला हूं, जहां तक मैं कर सकता हूं, वहां तक करूंगा। मैं सिर्फ आराम करने के लिए एक्टिव मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहा हूं।

दूसरी पार्टी की सदस्यता लेने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मैं अभी किसी पार्टी या संगठन को नहीं ज्वाइन करने वाला हूं, मैं अभी कम से कम 6 महीने राजनीति से छुट्टी लेने वाला हूं, इसके बाद ही देखी जाएगी।

बता दें कि सलिल देशमुख ने एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की तरफ से काटोल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे चुनाव हार गए। सलिल देशमुख राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे हैं। लोकल बॉडी चुनाव से ठीक पहले सलिल देशमुख का इस्तीफा शरद पवार गुट के लिए बड़ा झटका है।

--आईएएनएस

 

 

