सिख जत्थे को ननकाना साहिब जाने की अनुमति मिलनी चाहिए: परगट सिंह

Sep 15, 2025, 06:39 PM

जालंधर, 15 सितंबर (आईएएनएस)। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और विधायक परगट सिंह ने नवंबर में होने वाले गुरु श्री गुरु नानक देवजी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की अनुमति न देने की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र को पुनर्विचार करने की जरूरत है।

विधायक ने कहा कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, केंद्र सरकार सिख श्रद्धालुओं के साथ नाइंसाफी कर रही है। उनका मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा को लेकर बहुत तनाव है। यह संवेदनशील मामला भी है। केंद्र सरकार को सिख श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि उन्हें दर्शन से वंचित न रहना पड़े और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। भारत सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा करने में सक्षम है।

विधायक परगट सिंह ने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार है जब श्रद्धालुओं को श्री गुरु नानक देवजी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पाकिस्तान में ननकाना साहिब जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिए। इन श्रद्धालुओं को पूर्ण सुरक्षा के साथ ननकाना साहिब जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित पंजाब के दौरे पर हैं। इस दौरान पुलिस ने उन्‍हें रोका। इसको लेकर परगट सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जमीनी स्‍तर की राजनीति में विश्‍वास रखते हैं। कुछ लोग इस दौरे को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे यह मामला प्रासंगिक नहीं है। जब देश का लोकसभा में विपक्ष का नेता जब लोकसभा में बोलेगा और उसके पास जमीनी हकीकत होगी तो ज्‍यादा प्रभावी होगा। अगर देश की सीमाओं में हम सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे में पंजाब सरकार को समझने की जरूरत है।

