सिक्किम राज्यत्व दिवस समारोह के समापन से पहले पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की सीएम तमांग ने समीक्षा की

गंगटोक, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को सम्मान भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की।

अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री का यह दौरा इसी महीने के अंत में सिक्किम के 50वें राज्यत्व दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम के साथ होने की संभावना है। यह अवसर सिक्किम के भारतीय संघ में शामिल होने के पांच दशक पूरे होने का प्रतीक है।

बैठक में सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा और कार्यक्रम समन्वय सहित विभिन्न अहम पहलुओं की व्यापक समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से जिम्मेदारियों के निर्वहन के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें कार्यक्रम स्थलों, आवागमन योजना और आकस्मिक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों को केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखते हुए सभी प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में उन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई, जिनका उद्घाटन या शिलान्यास प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किया जा सकता है। संबंधित विभागों ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने तय समयसीमा के अनुसार सभी परियोजनाओं को पूरी तरह तैयार रखने पर जोर दिया।

इसके अलावा, सड़क संपर्क, कार्यक्रम स्थलों की व्यवस्था और आम जनता के लिए सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि कार्यक्रम सुचारू और सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जा सके।

इस बैठक में कैबिनेट मंत्री, विधायक, मुख्य सचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रमुख शामिल हुए।

मुख्यमंत्री तमांग ने इस अवसर को राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए सभी संबंधित पक्षों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि तैयारियों की प्रगति की निगरानी के लिए आने वाले दिनों में और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।

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