संजय राउत मीडिया में बने रहने के लिए आरोप लगाते हैं : प्रतापराव जाधव

Aug 17, 2025, 08:54 AM
वाशिम, 17 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने शिवसेना (यूबीटी) राज्यसभा सांसद संजय राउत के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भाजपा और उसके सहयोगियों ने उनके सहयोग से जीते थे। संजय राउत के इस बयान पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि वह मीडिया में बने रहने के लिए कभी राजनीतिक दल, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं।

दरअसल, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की एक फोटो पोस्ट की थी। उन्होंने पूछा कि 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भाजपा और उसके सहयोगियों ने इसी सज्जन की मदद से जीते थे। शिवसेना की पार्टी और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को देकर, उन्होंने दलबदल को बढ़ावा दिया। राहुल गांधी ने अब चुनाव आयोग के पक्षपात को उजागर कर दिया है। लेकिन ये चेहरा अब कहां है? क्या कोई बता सकता है?

संजय राउत ने आगे पूछा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो पहले ही गायब हैं, तो ये सज्जन अब कहां हैं?

केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि संजय राउत ऐसे नेता हैं जो रात को इस विचार के साथ सोते हैं, जिससे सुबह उठते ही मीडिया के सामने किसी पर आरोप लगा सकें। मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना है।

वह ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश की किसी संस्था को बख्शा नहीं है। किसी भी राजनेता को नहीं छोड़ा, जिसके खिलाफ उनका बयान नहीं आता है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि वे सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए सुबह 9 बजे मीडिया के सामने गलत आरोप लगाते हैं।

उन्होंने संजय राउत के उस आरोप को भी खारिज किया है, जिसमें उन्होंने आयोग पर आरोप लगाया कि मिलीभगत के तहत शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा देश लोकतंत्र के तहत चलता है। नियमानुसार एकनाथ शिंदे को चुनाव चिन्ह देने का निर्णय आयोग ने लिया।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस

