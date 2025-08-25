संजय निरुपम का दावा, 'कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मतदाताओं से पूरी तरह कट चुके हैं'

मुंबई, 25 अगस्‍त (आईएएनएस)। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कथित 'वोट चोरी' के आरोप को लेकर विपक्ष का घेराव किया। उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मतदाताओं से पूरी तरह कट चुके हैं।

संजय निरुपम ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि चुनाव हार चुकी पार्टियां और नेता अब मतदाता सूची में धांधली का बहाना बनाकर नए नैरेटिव का सहारा ले रहे हैं। सच यह है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मतदाताओं से पूरी तरह कट चुके हैं और जनता की नब्ज समझने में नाकाम रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें चुनाव में आशीर्वाद नहीं मिलता। निरुपम ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त और प्रतिष्ठित संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव कराती है। विपक्ष को चाहिए कि सरकार को बदनाम करने और झूठे आरोप लगाने के बजाय नए मतदाता जोड़ें, उनसे जुड़ें और उनकी जरूरतों पर काम करें।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कहा कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे सुरक्षित देश है, जबकि पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न सहना पड़ता है। इसको लेकर निरुपम ने कहा कि भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, लेकिन हिंदू, जो मूल रूप से सनातनी हैं, स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष होते हैं। वे सह-अस्तित्व और व्यापक सोच में विश्वास करते हैं। इसी कारण से विभिन्न धर्मों के लोग, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, हजारों वर्षों से भारत में बिना किसी उत्पीड़न के रह रहे हैं। यहां सभी धार्मिक समूह शांति और सद्भाव के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों को प्रायः प्रताड़ित करता है। भारत में अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित महसूस करते हैं बल्कि हिंदू बहुल समाज के बीच अधिक सुखी रहते हैं।

निरुपम ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप मैच को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्‍होंने कहा कि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी खत्म नहीं हुआ है और तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान में मौजूद सभी आतंकवादी ठिकाने पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते। इनमें वे स्थान और व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तानी सरकार, सेना और आईएसआई का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच यह स्थिति बनी हुई है, तब तक किसी भी भारतीय खेल टीम को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। उनका तर्क है कि जब भारतीय सैनिक आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, तब खेल संबंध रखना उचित नहीं है।

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को सीएम बनाए जाने के सवाल पर राहुल गांधी की चुप्पी के मायने भी निरुपम ने समझाए। उन्होंने कहा, "राहुल ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल को टाला है, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, उन्हें खुद विश्वास नहीं है कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी। मतदाता सूची में तथाकथित धांधली के नाम पर चलाया गया अभियान भी कमजोर है क्योंकि जिन पर आरोप लगाए गए, उन्होंने खुद खंडन किया और चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया। दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस कभी सहयोगी दलों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। वह हमेशा अपने फायदे को प्राथमिकता देती है इसलिए कांग्रेस चाहती है कि तेजस्वी यादव की ताकत घटे और उसकी ताकत बढ़े।"

