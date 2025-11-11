संजय झा ने किया एनडीए की बड़ी जीत का दावा, 'बिहार में मतदान को लेकर उत्साह'

पटना, 11 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार को वोटिंग जोश और उत्साह के साथ जारी है। मतदाताओं की लंबी कतारें और चेहरों पर उम्मीद की चमक साफ बता रही है कि बिहार में इस बार जनता बदलाव नहीं, बल्कि विकास और स्थिरता के लिए वोट कर रही है।

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने आईएएनएस से कहा कि इस बार मतदान का प्रतिशत पहले चरण से भी ज्यादा रहने की संभावना है। लोगों के उत्साह और झुकाव को देखकर साफ है कि जनता शांति, सुशासन और विकास के लिए वोट कर रही है। जनता को भरोसा है कि डबल इंजन की सरकार ही बिहार को आगे ले जा सकती है।

संजय झा ने कहा कि बिहार में लोग अब जात-पात की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांवों से लेकर शहरों तक हर तबके के लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं।

इसी बीच, सोमवार को दिल्ली में हुई ब्लास्ट पर भी संजय झा ने अपनी संवेदना जताई। उन्होंने कहा, "यह बेहद दुखद है। अगर यह आतंकी वारदात है, तो दोषियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश में शांति चाहिए। हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।"

उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा या दहशत फैलाने की कोशिश देश की एकता और भाईचारे पर हमला है और ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वहीं, मोतिहारी में भाजपा विधायक प्रमोद कुमार ने मतदान के बाद आईएएनएस से बातचीत में कहा कि इस बार बिहार की जनता पूरी तरह एनडीए के साथ खड़ी है। एनडीए के पक्ष में विकास के लिए वोटिंग हो रही है। समाज के हर वर्ग के लोग एनडीए को वोट दे रहे हैं। लोगों को पता है कि सिर्फ एनडीए ही बिहार को आगे ले जा सकता है।

प्रमोद कुमार ने दावा किया कि इस चुनाव में एनडीए 225 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अभूतपूर्व विकास हुआ है, चाहे वह सड़क हो, बिजली, शिक्षा या महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो।

