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Sainik School Gopalganj : काउंसलर समेत कई पदों पर आवेदन शुरू, 20 अप्रैल से पहले भरें फॉर्म

सैनिक स्कूल गोपालगंज ने काउंसलर समेत 5 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 02, 2026, 10:51 AM
सैनिक स्कूल भर्ती अलर्ट: काउंसलर समेत कई पदों पर आवेदन शुरू, 20 अप्रैल से पहले भरें फॉर्म

पटना: सैनिक स्कूल में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक खास मौका सामने आया है। सैनिक स्कूल गोपालगंज ने काउंसलर सहित विभिन्न 5 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

सैनिक स्कूल गोपालगंज की ओर से जारी पदों के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, उन्हें तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की सलाह दी जाती है।

सैनिक स्कूल गोपालगंज ने जिन पांच पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें पीजीटीएस (केमिस्ट्री), काउंसलर, बैंड मास्टर, नर्सिंग सिस्टर (महिला) और उच्च श्रेणी क्लर्क के 1-1 पद शामिल हैं।

एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता, स्किल और तय सालों का अनुभव होना अनिवार्य है।

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु पद अनुसार 18 से 24 साल और अधिकतम आयु 40 से 50 साल के बीच निर्धारित की गई है। वहीं, योग्य अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू/डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद अनुसार 28,000 से 57,000 रुपए के बीच प्रति महीने होगी।

आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 500 रुपए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपए तय किया गया है।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले सैनिक स्कूल गोपालगंज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए जारी एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को आवेदन के साथ अटैच करें। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म को एक लिफाफे में डालने के बाद उसे 'प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल गोपालगंज, डाकघर-सिपाया वाया कुचायकोट, जिला-गोपालगंज (बिहार)-841501' पते पर डाक कर दें।

ध्यान दें, जिन कैंडिडेट्स का फॉर्म दिए गए पते पर अंतिम तिथि यानी 20 अप्रैल से पहले पहुंचेगा, उन्हीं के एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा।

--आईएएनएस

 

 

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