Sagar Quarry Drowning : खदान के गड्ढे में डूबे तीन युवक, सीएम ने किया आर्थिक मदद का ऐलान

भोपाल/सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक पत्थर क्रशर की खदान के गड्ढे में तीन युवक डूब गए। ये युवक अपने एक साथी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो पानी में डूब रहा था।

इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। अब तक एक शव बरामद किया गया है, जबकि बाकी दो की तलाश जारी है।

बहेड़िया पुलिस थाने के अधिकारियों के अनुसार, यह घटना दोपहर के आसपास हुई, जब चार दोस्त खदान के पानी में नहाने गए थे।

प्रत्यक्षदर्शी शिवा वाल्मीकि ने बताया कि एक युवक, तनिष कोरी, पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए उसके साथी अभिषेक उर्फ अड्डा और तेजराम पटेल पानी में कूद गए, लेकिन गहरे पानी में तीनों ही फंस गए और डूब गए। एक अन्य दोस्त आयुष ने भी मदद की कोशिश की, लेकिन उसे समय रहते बाहर निकाल लिया गया, वरना वह भी डूब सकता था।

जब तक मदद पहुंची, तब तक तीनों पानी में डूब चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को लगाया गया।

एसडीआरएफ की टीम ने देर रात तक तलाश जारी रखी और अभिषेक का शव बरामद कर लिया, जबकि तनिष और तेजराम की खोज अभी भी जारी है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और इसे बेहद दुखद बताया।

उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

उन्होंने प्रशासन को तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश दिए और परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

इस घटना ने यह भी दिखाया है कि छोड़ी गई खदानों के गहरे पानी वाले गड्ढे कितने खतरनाक हो सकते हैं, जहां गर्मियों में युवक नहाने जाते हैं लेकिन वहां का पानी बेहद गहरा और जोखिम भरा होता है।

गुड़ा गांव में इस हादसे के बाद मातम का माहौल है और बचाव दल बाकी दोनों युवकों की तलाश में जुटा हुआ है, ताकि परिवारों को जल्द से जल्द उनके बारे में जानकारी मिल सके।

--आईएएनएस