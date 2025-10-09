भारत समाचार

Delhi Basement Collapse : सफदरजंग एन्क्लेव में दीवार गिरने से एक की मौत, कई मजदूर घायल

सफदरजंग एन्क्लेव हादसे में मजदूर की मौत, चार घायल
Oct 09, 2025, 05:50 PM
दिल्ली: सफदरजंग एन्क्लेव में दीवार गिरने से एक की मौत, कई मजदूर घायल

नई दिल्ली: दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव स्थित बी-5 ब्लॉक में गुरुवार को एक निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि चार अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

यह हादसा उस वक्त हुआ जब साइट पर बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था।

दिल्ली पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, शाम करीब 6:15 बजे पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) को एक कॉल प्राप्त हुई। पुलिस को सूचना दी गई कि सफदरजंग एन्क्लेव में एक दीवार गिर गई है और 4 से 5 मजदूर मलबे में दब गए हैं, जिनमें से 2-3 के मौत की आशंका जताई गई थी।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और डिजास्टर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया।

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि जिस जगह पर हादसा हुआ, वहां बेसमेंट का निर्माण कार्य चल रहा था। खुदाई के दौरान एक कोने का कंक्रीट पिलर और नीचे की मिट्टी खिसक जाने से दीवार का एक हिस्सा गिर पड़ा और वहां काम कर रहे मजदूर दब गए।

चार घायलों को सुखमणि अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं, दो अन्य मजदूर, जो गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरा अभी भी उपचाराधीन है।

घायल मजदूरों की उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच बताई गई है, जिनका संबंध गाजीपुर (उत्तर प्रदेश), दौसा (राजस्थान) और संगम विहार (दिल्ली) से है। मृतक की पहचान मदनगीर निवासी, उम्र लगभग 60 वर्ष के रूप में की गई है।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है। हादसे के बाद क्षेत्र में निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

 

