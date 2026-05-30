सीएसआईआर-सीईईआरआई भर्ती 2026 : तकनीकी अधिकारी समेत कई पदों पर वैकेंसी, 20 जून तक करें आवेदन

नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीईईआरआई) ने पिलानी, चेन्नई और जयपुर में तकनीकी अधिकारी एवं तकनीशियन के कुल 22 पदों पर भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है।

सीएसआईआर-सीईईआरआई की ओर से जारी 22 रिक्तियों में तकनीकी अधिकारी (समूह-III) के 8 और तकनीशियन (समूह-II) के 14 पद शामिल हैं। तकनीकी अधिकारी के 8 पदों में तकनीकी अधिकारी (भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स) के 7 और तकनीकी अधिकारी (कंप्यूटर विज्ञान) का 1 पद शामिल हैं। वहीं, तकनीशियन के 14 पदों में तकनीशियन (इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक) के 6, तकनीशियन (इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन/इलेक्ट्रिकल फिटर) के 6, तकनीशियन (राजमिस्त्री - भवन निर्माणकर्ता) का 1 और तकनीशियन ड्राफ्ट्समैन (सिविल) का 1 पद है।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 21 मई के सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 जून तय की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे सीएसआईआर-सीईईआरआई के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान/विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार बीई/बीटेक या एमएससी/एमसीए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ, माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी)/10वीं कक्षा या समकक्ष विज्ञान विषयों के साथ न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ आईटीआई प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय/राज्य व्यापार प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास प्रासंगिक क्षेत्र में तय वर्षों का अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी अनिवार्य है।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 से 30 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, व्यापार परीक्षा/लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 19,900 से 1,42,400 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो 500 रुपए तय किया गया है। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन फीस के भुगतान के बाद ही आपके आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाएगा।

--आईएएनएस

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