सीएम योगी के जन्मदिन से पहले रामगढ़ ताल में चला स्वच्छता अभियान, रविकिशन ने लोगों से की सफाई की अपील

गोरखपुर, 4 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन से एक दिन पहले गोरखपुर के रामगढ़ताल परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में गोरखपुर के सांसद रवि किशन, नगर निगम के मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए।

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इस दौरान सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21 जून तक योग दिवस और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

सांसद रवि किशन ने रामगढ़ताल आने वाले लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि लाखों लोग यहां घूमने और समय बिताने के लिए आते हैं, इसलिए सभी की जिम्मेदारी है कि झील और उसके आसपास कचरा न फैलाएं।

उन्होंने रेहड़ी-पटरी कारोबारियों से भी सहयोग की अपील की और कहा कि वे अपने ग्राहकों को जागरूक करें कि खाने-पीने के बाद कचरा इधर-उधर न फेंकें। उन्होंने कहा कि झील में भुट्टे के अवशेष, गुटखा, आइसक्रीम के रैपर और अन्य कचरा फेंकने से जल प्रदूषण बढ़ता है, जिससे मछलियों और अन्य जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है।

रवि किशन ने कहा कि स्वच्छता केवल सुंदरता का विषय नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य से भी जुड़ा मुद्दा है। प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है, इसलिए लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर को स्वच्छता के मामले में देश के अग्रणी शहरों में शामिल करने के लिए नगर निगम, जनप्रतिनिधि और आम जनता लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सामूहिक प्रयासों से गोरखपुर स्वच्छता के क्षेत्र में और बेहतर स्थान हासिल करेगा। हमारा संकल्प होना चाहिए कि भारत दुनिया में सबसे स्वच्छ बनेगा और भारत में गोरखपुर को सबसे स्वच्छ बनाना है। ये सब आने वाली पीढ़ी के लिए करना है।

उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर के विकास, सौंदर्यीकरण और औद्योगिक विकास पर बड़े पैमाने पर कार्य हुआ है। उन्होंने लोगों से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

रवि किशन ने कहा कि साल 2027 में 2017 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। जनता के आंखों से ही अनुमान पता चल रहा है। जनता को सुरक्षा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, माफिया खत्म हो गए हैं तो समर्थन क्यों नहीं करेंगे। सीएम योगी के लिए लोग प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, वोट तो दूर की बात है।

वहीं, मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस है और इसी दिन सीएम योगी का जन्मदिवस भी है। ऐसे में पर्यावरण दिवस से लेकर विश्व योग दिवस तक स्वछता अभियान चला रहे हैं। हम लोग पौधरोपण का भी कार्यक्रम करने वाले हैं। नगर निगम के साथ ही एनजीओ और युवा शक्ति भी हमारा साथ दे रहे हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम