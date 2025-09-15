सीएम मोहन माझी ने 1686 युवाओं को दिए सरकारी नौकरी के अवसर, नव-नियुक्त कर्मचारियों ने क्या कहा?

भुवनेश्वर, 15 सितंबर (आईएएनएस)। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को आयोजित 11वें राज्य स्तरीय रोजगार मेले में 1,686 नव-नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्तियां सात सरकारी विभागों में की गई हैं।

इस मौके पर नव-नियुक्त कर्मचारियों ने सीएम माझी का आभार जताया। जल संसाधन विभाग के नव-नियुक्त कर्मचारी सुनिता नायक ने आईएएनएस से कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मुझे सरकारी नौकरी मिली। पहले भी कोशिश की थी, लेकिन सफलता अब मिली। इसके लिए मैं मोहन माझी और मोदी सरकार का धन्यवाद करती हूं।"

बलांगीर जिले से दुर्गा पटेल ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं। स्वास्थ्य क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दूं। इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं।"

अद्याशा नायक ने कहा, "मेरे माता-पिता और भाई-बहन ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं सरकार की भी आभारी हूं। मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाऊंगी और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा दूंगी।"

नवनियुक्त कर्मचारियों में संबलपुर (कृषि विभाग) से शिवानी साधंगी और कटक (वित्त विभाग) से बिस्वजीत प्रधान ने अपने अनुभव साझा किए और सरकार की निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "देश की युवा शक्ति पीएम मोदी के लिए अटूट विश्वास का विषय है। प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर हमारी सरकार भी ओडिशा की युवा शक्ति के लिए अनेक कदम उठा रही है। युवा शक्ति के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में युवा शक्ति की भागीदारी को महत्व देना और उनके लिए असीमित अवसर सृजित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है।"

कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने वादों को पूरा करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य 5 वर्षों में 1.5 लाख नौकरियां प्रदान करना है। हम पहले ही 30,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और इसी कार्यकाल में सभी रिक्तियों को भर देंगे।"

स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री ने भी सभा को संबोधित किया और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों, विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में रिक्त पदों को भरने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

