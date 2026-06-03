सीएम भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट बैठक में योगेश भाई के निधन पर जताया गया शोक, दो मिनट का मौन धारण

अहमदाबाद, 3 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की मीटिंग में वडोदरा के मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री और गुजरात भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेशभाई पटेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया गया।

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कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत में, सदागत के निधन के संबंध में एक शोक प्रस्ताव पेश किया गया। मुख्यमंत्री समेत राज्य कैबिनेट के सभी सदस्यों ने सदागत की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और दुखी परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई वघानी ने स्वर्गीय योगेशभाई के जीवन और करियर को याद करते हुए कहा कि योगेशभाई पटेल, जिन्हें 'योगेश काका' के नाम से जाना जाता था, एक ऐसे नेता थे जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था और वडोदरा के लोगों के दिलों में उनकी खास जगह थी। उन्होंने लगातार 8 बार राज्य विधानसभा में रावपुरा और फिर मंजलपुर निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। वडोदरा के वोटरों ने दशकों तक उन पर अपना अटूट और अटूट विश्वास जताया।

उन्होंने एक मंत्री के तौर पर भी राज्य सरकार की पूरी ईमानदारी से सेवा की। मंत्री पद पर होने के बावजूद, उनकी सादगी और आम आदमी के लिए हमेशा उपलब्ध रहने का उनका अंदाज़ बेमिसाल था। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त और उपासक थे और उन्होंने ही वडोदरा को एक सांस्कृतिक शहर होने के साथ-साथ शिवनगरी की पहचान दिलाई। वे शिवाजी की तीर्थ यात्रा के आयोजन से भी जुड़े हुए थे।

वडोदरा शहर के विकास में, खासकर पानी, सड़क और ड्रेनेज जैसी बुनियादी समस्याओं को हल करने में उनका योगदान बहुत कीमती रहा है। वे हमेशा वडोदरा की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े रहे हैं। मंत्री ने कहा कि योगेश काका जैसे नेक पब्लिक सर्वेंट के जाने से पूरे गुजरात की पब्लिक लाइफ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

--आईएएनएस

डीएससी