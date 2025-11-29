भारत समाचार

Sadhvi Prachi Statement : राहुल गांधी को नहीं पता कि एसआईआर का क्या मतलब है: साध्वी प्राची

साध्वी प्राची ने एसआईआर विरोध को राजनीति बताते हुए विपक्ष पर साधा निशाना
Nov 29, 2025, 04:45 PM
राहुल गांधी को नहीं पता कि एसआईआर का क्या मतलब है: साध्वी प्राची

हरिद्वार: चुनाव आयोग देश के कई राज्‍यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया चला रहा है। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। इस पर हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी को एसआईआर का मतलब नहीं पता है।

साध्वी प्राची ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हें यह तक नहीं पता कि एसआईआर क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना है और अब यह विरोध देश के खिलाफ खड़े होने जैसा बन गया है। साध्वी प्राची ने यह भी कहा कि वे भारत ही नहीं, विदेशों में भी जाकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देते हैं।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले यह स्पष्ट करें कि क्या उनके पास खुद एसआईआर के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध हैं या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि दस्तावेजों की कमी के कारण वे इसका विरोध कर रहे हों और देश में अनावश्यक हल्ला मचा रहे हों।

उन्होंने कहा कि विपक्ष एसआईआर को लेकर जनता के बीच भ्रम पैदा कर रहा है, जबकि एसआईआर होने से नागरिकों की पहचान और अधिकारों को मजबूत आधार मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष इसकी आड़ में राजनीति कर रहा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।

साध्वी प्राची ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इसलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका वोट बैंक घुसपैठियों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि घुसपैठिए भारतीय नागरिकों का अधिकार छीन रहे हैं और उन्हें देश से बाहर निकालना आवश्यक है।

उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही देश की सीमाओं पर घुसपैठियों की आवाजाही बढ़ गई है, क्योंकि उनके पास भारत में रहने का कोई कानूनी आधार नहीं है। साध्वी प्राची ने कहा कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने राजनीतिक लाभ के लिए इन घुसपैठियों को शरण दी, लेकिन अब एसआईआर के लागू होने से उन्हें बाहर करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

--आईएएनएस

 

 

