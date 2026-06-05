सीबीएसई ने छात्रों को दी राहत, कक्षा 12 की वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के परिणामों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की वेरिफिकेशन और प्रश्नों की री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाने का फैसला किया है।

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पहले वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून 2026 की मध्यरात्रि निर्धारित की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 7 जून 2026 की मध्यरात्रि तक कर दिया गया है।

सीबीएसई ने कहा है कि यह फैसला छात्रों को अतिरिक्त समय और बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें।

बोर्ड ने सभी छात्रों से संशोधित कार्यक्रम पर ध्यान देने और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन जमा करने की अपील की है। वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अपने परीक्षा परिणामों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध कर सकते हैं।

सीबीएसई का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बोर्ड का पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल साइबर हमलों की जांच के कारण चर्चा में है। यह वही पोर्टल है, जिसके जरिए देशभर के लाखों छात्र वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करते हैं।

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सीबीएसई की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की। बोर्ड ने इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट को सूचित किया था कि पोर्टल को बाधित करने के लिए कई समन्वित और तकनीकी रूप से उन्नत साइबर हमलों की कोशिश की गई।

हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सीबीएसई के किसी भी डेटा या सिस्टम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बोर्ड के अनुसार, 2 जून को सुबह 7 बजे पोर्टल शुरू होने के बाद पहले ही दिन कई साइबर हमलों की कोशिश हुई, लेकिन पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित होता रहा।

--आईएएनएस

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