सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर मणिपुर में मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन, बीजापुर में रक्तदान शिविर आयोजित

बीजापुर/कांगपोम्पी, 9 मार्च (आईएएनएस)। जंगलों में बंदूक लेकर जनता की सुरक्षा करने और नक्सलियों से मोर्चा लेने वाले जवान सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि मानव सेवा में भी मिसाल कायम कर रहे हैं। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर बीजापुर जिले में मानवता और सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण देखने को मिला।

कलेक्टर सह अध्यक्ष भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव डॉ. बीआर पुजारी के मार्गदर्शन में रेडक्रॉस के बैनर तले सीआरपीएफ की 170 बटालियन बीजापुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर में सीआरपीएफ के जवानों ने उत्साह और सेवा भावना के साथ बढ़-चढ़कर भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर के दौरान कुल 52 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जो जिले के अस्पतालों में भर्ती जरूरतमंद मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि इससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है।

सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर आयोजित यह शिविर समाज में सेवा, सहयोग और मानवता का संदेश देने वाला है।

अधिकारियों ने भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के मार्गदर्शन में आयोजित इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं और अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करते हैं।

वहीं 87वें सीआरपीएफ स्थापना दिवस 2026 के अवसर पर, 112 बीएन सीआरपीएफ, कांगपोम्पी ने आईजी मणिपुर और नागालैंड सेक्टर के मार्गदर्शन में 9 मार्च को आईटी रोड, कांगपोम्पी जिला के दूरदराज क्षेत्रों में लमचोक नेपाली गांव, मणिपुर में मुफ्त मेडिकल कैंप का सफल आयोजन किया। यह कैंप 112 बीएन सीआरपीएफ, ई कंपनी, गेलनेल के क्षेत्राधिकार में आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट राजेंद्र प्रसाद राइगर, असिस्टेंट कमांडेंट शिवराज माहुलाय, ई कंपनी 112 बीएन ओसी, यूनिट मेडिकल ऑफिसर डॉ. दुर्गेश धोते, टी. वैइचोंग पीएचसी एमओ इन-चार्ज डॉ. जांगखोगिन किपगेन और 112 बीएन सीआरपीएफ तथा पीएचसी टी. वैइचोंग के नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ ने भाग लिया।

यह पहल सीआरपीएफ के आदर्श 'सेवा और निष्ठा' के अनुरूप की गई, जिसका उद्देश्य दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं और मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराना था।

इस मेडिकल कैंप में 200 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया, जिनमें दूरस्थ आईटी रोड क्षेत्र के स्कूल के छात्र भी शामिल थे। लगभग 15 गांवों के मुखिया/वीए चेयरमैन और कुकी, नागा और नेपाली समुदाय के लोगों ने भी सक्रिय भागीदारी की।

मेडिकल चेकअप के अलावा, दवाइयां वितरित की गईं और लैब तकनीशियनों द्वारा कुछ बुनियादी जांच भी मौके पर की गई। साथ ही, मेडिकल चेकअप के लिए आए स्कूल बच्चों को नोटबुक और पेन भी वितरित किए गए। गांव के मुखियाओं और आम लोगों ने 112 बीएन सीआरपीएफ और कांगपोम्पी जिला प्रशासन का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस मेडिकल कैंप को सफलतापूर्वक आयोजित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

--आईएएनएस

एएमटी/एमएस