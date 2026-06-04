सीआईएसएफ ने मुंबई एयरपोर्ट पर 1.39 करोड़ की विदेशी मुद्रा पकड़ी, कस्टम को सौंपा गया यात्री

मुंबई, 4 जून (आईएएनएस))। मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने नियमित सुरक्षा जांच के दौरान बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बरामद की है। यह कार्रवाई उस समय हुई जब सुरक्षा कर्मियों ने एक्स-बीआईएस सिस्टम पर एक यात्री के सामान की स्कैनिंग के दौरान एक संदिग्ध तस्वीर देखी।

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संदेह के आधार पर तुरंत यात्री के हैंड बैगेज की विस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान बैग में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिली, जिसे बिना किसी वैध अनुमति के ले जाया जा रहा था। बरामद की गई मुद्रा में कुल 1,45,000 अमेरिकी डॉलर पाए गए, जिसकी भारतीय मुद्रा में अनुमानित कीमत लगभग 1.39 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि संबंधित यात्री विदेशी नागरिक है और वह मुंबई से इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा की यात्रा पर जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, यात्री ने इतनी बड़ी मात्रा में नकदी ले जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज या अनुमति प्रस्तुत नहीं की।

बरामदगी के बाद सीआईएसएफ ने तत्काल इस मामले की जानकारी सीमा शुल्क विभाग को दी। इसके बाद यात्री और बरामद विदेशी मुद्रा को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अब सीमा शुल्क विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि यह रकम किस उद्देश्य से ले जाई जा रही थी और क्या इसके पीछे किसी प्रकार की अवैध गतिविधि या नियमों का उल्लंघन शामिल है।

हवाई अड्डा सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने बताया कि एक्स-बीआईएस जैसी आधुनिक स्कैनिंग प्रणाली के जरिए संदिग्ध वस्तुओं की पहचान करना आसान हो जाता है और इसी तकनीक की मदद से इस मामले में समय रहते कार्रवाई की जा सकी।अधिकारियों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सुरक्षा जांच के दौरान नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम