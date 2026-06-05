सी-डैक में प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित कई पदों पर नौकरी के अवसर, 20 जून तक करें आवेदन

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी-डैक), नई दिल्ली ने प्रोजेक्ट इंजीनियर/पीएस एंड ओ एग्जीक्यूटिव (अनुभवी) के दो और प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रोग्राम मैनेजर/प्रोग्राम डिलीवरी मैनेजर/नॉलेज पार्टनर का एक पद पर पात्र उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है।

Read More

सी-डैक की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 20 जून तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे सी-डैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि के शाम 6 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से बीई/बीटेक या इसके बराबर की डिग्री, जिसमें 60 प्रतिशत या इसके बराबर सीजीपीए हो या एमई/एमटेक/इसके बराबर की डिग्री या साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन या संबंधित क्षेत्र में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री, जिसमें 60 प्रतिशत या इसके बराबर सीजीपीए हो या संबंधित विषय में पीएचडी होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास प्रासंगिक क्षेत्र में पोस्ट के अनुसार निर्धारित 1 से 9 वर्षों का अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रता व कौशल का होना भी अनिवार्य है।

आवेदकों की अधिकतम आयु पद अनुसार 45 से 56 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के आधार पर प्रारंभिक जांच, शॉर्टलिस्टिंग और लिखित परीक्षा/इंटरव्यू से किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सीटीसी पद अनुसार 4.49 से 22.9 लाख रुपए के बीच प्रति वर्ष होगी।

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि सी-डैक की ओर से यह भर्ती प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए या परियोजना की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। वहीं, साक्षात्कार की तारीख, समय और केंद्र की घोषणा जल्द की जाएगी।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम