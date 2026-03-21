Rupali Chakankar Resignation : महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर का इस्तीफा स्वीकार, उपमुख्यमंत्री ने की पुष्टि

मुंबई: दुष्कर्म के आरोपी बाबा अशोक खरात से संबंधों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहीं महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने इस्तीफा दे दिया है। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने रूपाली के इस्तीफे की पुष्टि की है और इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। विपक्ष कई दिनों से लगातार रूपाली चाकणकर के इस्तीफे की मांग कर रहा था।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने एक्स पोस्ट पर लिखा है, "मुझे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकनकर का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। मौजूदा स्थिति और चल रही जांच के मद्देनजर उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया है। इस जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मैं उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री को आगे की कार्रवाई के लिए भेज रही हूं।"

गौरतलब है कि नासिक के स्वयंभू बाबा अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद रूपाली चाकणकर की खरात के साथ कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें रूपाली चाकणकर अशोक खरात के साथ दिखाई दे रही है। एक वीडियो में रूपाली चाकणकर को अशोक खरात के पैरों की पूजा करते हुए दिख रही हैं। इसके अलावा कुछ अन्य वीडियो में खरात की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। इन वीडियो के सामने आने के बाद रूपाली चाकणकर के इस्तीफे की मांग उठने लगी थी।

रूपाली चाकणकर ने सरकार को भेजे गए इस्तीफे में कहा है, "मुझे 15 अक्टूबर, 2024 को महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। निजी कारणों से मैं उक्त पद से इस्तीफा दे रही हूं। आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है और इस पूरे कार्यकाल के दौरान मुझे जो अटूट समर्थन दिया है, उसके लिए मैं आपकी और अपने सभी सहयोगियों की हृदय से आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी मुझे आपका समर्थन मिलता रहेगा। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें।"

इस्तीफा देने के बाद पत्रकारों से चाकणकर ने कहा था, "मेरा पूरा परिवार वारकरी परंपरा को मानता है, इसीलिए हम खरात के ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। हालांकि, मुझे उनके दूसरे पहलू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोई यह कैसे जान सकता है कि भविष्य में कोई व्यक्ति क्या करेगा या कैसे व्यवहार करेगा। उन्होंने कहा कि कई लोगों की खरात के साथ तस्वीरें हैं लेकिन मुझे इस बात से दुख होता है कि मुझे खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और मुझ पर महिला होने के नाते आरोप लगाए जा रहे हैं।"

--आईएएनएस