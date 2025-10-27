भारत समाचार

Run For Unity : 'रन फॉर यूनिटी' में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से की खास अपील

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देशभर में रन फॉर यूनिटी
Oct 27, 2025, 06:50 AM
सरदार पटेल की जयंती : 'रन फॉर यूनिटी' में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से की खास अपील

नई दिल्ली: देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती इस वर्ष विशेष रूप से मनाई जा रही है। उनके 150वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर में 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन 31 अक्टूबर को किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इसमें हिस्सा लेने के लिए अपील की है।

पीएम मोदी ने एकता दिवस पर 'एकता दिवस भारत' के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो को रिपोस्ट करते हुए लिखा, "31 अक्टूबर को 'रन फॉर यूनिटी' में शामिल हों और एकजुटता की भावना का जश्न मनाएं! आइए, सरदार पटेल के अखंड भारत के सपने का सम्मान करें।"

'रन फॉर यूनिटी' हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित किया जाता है। 'एकता दिवस भारत' के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट से एक वीडियो संदेश पोस्ट किया गया।

पोस्ट में कहा गया, "हमारी विविधता ही भारत की आत्मा है और सरदार पटेल ने इस विविधता को एकता में पिरोया। प्रधानमंत्री मोदी उसी दृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाएं, 'रन फॉर यूनिटी' में शामिल हों और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को और सशक्त बनाएं।"

बता दें कि पीएम मोदी ने रविवार को लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 127वें एपिसोड में कहा था, "सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ समाहित थे।"

प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा था, "मेरा आप सबसे आग्रह है कि 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती पर देशभर में होने वाली 'रन फॉर यूनिटी' में आप भी जरूर शामिल हों।"

पीएम मोदी ने कहा था कि गांधी जी से प्रेरित होकर सरदार पटेल ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह समर्पित कर दिया। 'खेड़ा सत्याग्रह' से लेकर 'बोरसद सत्याग्रह' तक अनेक आंदोलनों में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है।

 

