Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha : आरएसएस ने पश्चिम एशिया में शांति की अपील की, कहा- 'सरकार राष्ट्र के सर्वोच्च हित में काम कर रही है'

पानीपत: पानीपत के समालखा में रविवार को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने पश्चिम एशिया में तनाव के बीच शांति का आह्वान किया है और साथ ही देश भर में संगठनात्मक उपस्थिति का विस्तार करने की योजनाओं की रूपरेखा भी बताई है।

होसबले ने कहा कि संगठन को उम्मीद है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष जल्द समाप्त होंगे। जो कुछ भी हो रहा है, वह अशांतिपूर्ण है। हमारा संगठन विश्व में शांति चाहता है। जिस देश में आप रहते और खाते हैं, आपको उस देश के लिए अच्छा करना चाहिए। युद्ध कई कारणों से होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वे जल्द समाप्त हों और हम शांति चाहते हैं।

दत्तात्रेय होसबले ने कहा, “भारत सरकार यथासंभव प्रयास और मदद कर रही है और राष्ट्र के सर्वोच्च हित में जो कुछ भी है, वह किया जा रहा है।”

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद तनाव और विरोध प्रदर्शनों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए होसबले ने कहा, "अगर लोग शोक मनाना चाहते हैं, तो यह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भारत की परंपरा है कि मृत्यु के बाद कोई शत्रु नहीं रहता और आरएसएस हमेशा से कहता आया है कि अगर कोई मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करता है, तो यह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और अशांति नहीं फैलानी चाहिए।"

संगठनात्मक मामलों पर बोलते हुए होसबले ने कहा, "संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, हमने संगठनात्मक स्तर पर यह निर्णय लिया कि पूरे देश में आरएसएस की एक शाखा और साप्ताहिक बैठक होनी चाहिए। वर्तमान में, 55,683 स्थानों पर 88,949 शाखाएं कार्यरत हैं।"

होसबले ने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की संरचना और उसके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, "यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन दूसरी बार इसी परिसर में आयोजित हो रहा है। संघ की प्रणाली के अनुसार, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित या नियुक्त किए जाते हैं। कुछ निर्वाचित होते हैं, जबकि अन्य नियुक्त किए जाते हैं। संगठन नियमित रूप से संगठनात्मक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है।"

उन्होंने कहा, "संगठनात्मक दृष्टिकोण से हमने दो बिंदुओं पर विचार किया और सामाजिक दृष्टिकोण से तीन बिंदुओं पर। संगठनात्मक दृष्टि से देश में और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संघ की गतिविधियों के विस्तार के संबंध में हमने पिछले कुछ वर्षों में शाखाओं, साप्ताहिक बैठकों और दैनिक सभाओं की संख्या बढ़ाने के लिए काम किया है। इस दिशा में प्रगति हासिल की गई है।"

संघ द्वारा अपने परिचालन क्षेत्रों के वर्गीकरण के बारे में स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन के पास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानों के लिए विशिष्ट परिभाषाएं हैं। संघ की शब्दावली के अनुसार, स्थानों को परिभाषित करने के विशिष्ट तरीके हैं। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में हमने 55 स्थानों की पहचान की है। शहरी क्षेत्रों में, एक शहर, विशेषकर महानगर, में पांच या आठ कस्बे शामिल हो सकते हैं, जिन्हें एक ही स्थान माना जाता है।

संगठनात्मक पुनर्गठन की संभावना पर होसबले ने कहा कि किसी भी बदलाव की औपचारिक घोषणा की जाएगी। यदि जिम्मेदारियों में कोई बदलाव होता है, तो उसकी घोषणा की जाएगी।

आरएसएस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को हरियाणा के समालखा में शुरू हुई, जहां वरिष्ठ नेताओं ने पिछले एक वर्ष में संगठन के कार्यों की समीक्षा की और योजनाओं पर चर्चा की।

--आईएएनएस