RPF Operation Satark : ‘ऑपरेशन सतर्क’ में शराब तस्करी पर आरपीएफ का शिकंजा

‘ऑपरेशन सतर्क’ में मालदा आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब बरामद
Oct 19, 2025, 02:10 PM
मालदा: त्योहारी सीजन के दौरान अवैध शराब और प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर रोक लगाने के लिए मालदा मंडल के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने 'ऑपरेशन सतर्क' अभियान के तहत पूरे क्षेत्र में सतर्कता और निवारक जांच तेज कर दी है। यह अभियान मालदा के मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के निर्देशन और मंडल सुरक्षा आयुक्त एके कुल्लू के पर्यवेक्षण में संचालित किया जा रहा है।

पिछले कुछ दिनों में आरपीएफ ने भागलपुर स्टेशन पर गश्त और निगरानी के दौरान कई महत्वपूर्ण बरामदगियां और गिरफ्तारियां की हैं। 16 अक्टूबर को आरपीएफ टीम ने प्लेटफार्म 4/5 के पास संदिग्ध रूप से घूम रहे पोलो यादव को रोककर जांच की, जिसके पास से 11,050 मूल्य की 20 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। पोलो यादव बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। उसी दिन प्लेटफार्म संख्या 1 पर रखी एक प्लास्टिक बोरी और पिट्ठू बैग की जांच में 7,375 मूल्य की 75 बोतल देशी शराब (मैहर रॉयल झारखंड और महुआ किस्म) बरामद की गई, जिसे लावारिस संपत्ति के रूप में जब्त किया गया।

इसके अगले दिन, 17 अक्टूबर को प्लेटफार्म संख्या 6 पर फुट ओवरब्रिज के नीचे संदिग्ध वस्तुओं की जांच में रॉयल स्टैग व्हिस्की की 42 बोतलें बरामद की गईं, जिनकी कीमत करीब 22,140 रुपए थी। उसी दिन प्लेटफार्म संख्या 4/5 पर सरोज कुमार ट्रॉली और पिट्ठू बैग के साथ रोका गया, जिसके पास से 20,250 मूल्य की रॉयल स्टैग व्हिस्की की 45 बोतलें मिलीं। सरोज कुमार बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं।

कुल मिलाकर 'ऑपरेशन सतर्क' के तहत 182 बोतल शराब (देशी और विदेशी) बरामद की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत 60,815 रुपए है, और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सभी जब्त वस्तुएं और आरोपी आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित आबकारी विभाग को सौंप दिए गए हैं। आरपीएफ के अधिकारियों ने कहा कि मालदा मंडल अपने क्षेत्र में सुरक्षा, संरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और 'ऑपरेशन सतर्क' के तहत अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने तथा रेलवे परिसरों को सुरक्षित और अनुशासित बनाए रखने के लिए निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।

 

