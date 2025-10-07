Rohit Pawar Statement : रोहित पवार ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने और साजिश रचने का लगाया आरोप

भारत समाचार

Oct 07, 2025, 03:47 AM
महाराष्ट्र: रोहित पवार ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने और साजिश रचने का लगाया आरोप

जलगांव: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी गुट) के विधायक रोहित पवार ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश करने का बड़ा आरोप लगाया।

जलगांव में पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने कहा, "भाजपा धीरे-धीरे जो भी करीब आता है, उसे राजनीतिक रूप से खत्म कर देती है। देवेंद्र फडणवीस कुछ लोगों का हाथ थामे हुए हैं।"

किसानों के मुद्दे पर रोहित पवार ने केंद्र की उदासीनता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "केंद्र ने गुजरात को बिना प्रस्ताव 1000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों को नजरअंदाज किया। पिछले आठ सालों में महाराष्ट्र के किसानों ने 1 लाख करोड़ जीएसटी चुकाए, फिर भी चुनावी वादों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।"

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अहिल्यानगर दौरे पर रोहित ने निशाना साधते हुए कहा, "लोगों को उम्मीद थी कि 10 हजार करोड़ रुपए की घोषणा होगी, लेकिन कोई मदद की पेशकश नहीं की गई।"

रोहिणी खडसे की जांच पर रोहित ने भाजपा पर बहुजन नेताओं को मुसीबत में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "यह साजिश है, परिवार को धमकियां दी गईं। भाजपा चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए नेताओं को फंसाती है।" माणिकराव कोकाटे पर पेन ड्राइव से मिले वीडियो का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "किसानों के लिए काम करने के बजाय वे ऑनलाइन जुआ खेलते हैं। विधानसभा में सवाल पूछने पर जवाब नहीं दिया।"

गुलाबराव पाटिल पर रोहित ने कहा, "महाविकास अघाड़ी में वे नेता थे, लेकिन अब भीख मांग रहे हैं। भाजपा चुनाव स्वतंत्र लड़वाकर रणनीति बना रही है।"

रोहित शर्मा ने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को ओडीआई का कप्तान बनाए जाने पर दुख जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र के रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना दुखद है। साथ ही एशिया कप में ट्रॉफी न लेने पर उन्होंने कहा, "भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के हमलों का जवाब जीत से दिया।"

 

 

