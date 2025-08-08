Bihar Elections 2025: किसी भी हालत में बिहार चुनाव जीतना चाहती है भाजपा: रोहित पवार

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के नेता रोहित पवार ने शुक्रवार को बिहार मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सूची पर सवाल उठाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा डरी हुई है और किसी भी हालत में बिहार चुनाव जीतना चाहती है।

एनसीपी (एसपी) नेता रोहित पवार ने कहा, "बिहार में करीब 60 लाख वोट कम किए गए हैं। जिस विधानसभा में ऐसी चर्चा या कैलकुलेशन थी कि 10,000 या 30,000 मतदान कम करेंगे तो भाजपा को इसका फायदा होगा, वहीं ऐसा हुआ है। इसे ध्यान में रखकर 10,000 से लेकर 40,000 तक वोट कम किए गए हैं। ऐसे ही मतदाता सूची से 60 लाख वोट काटे गए हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "चुनाव आयोग ने लोगों से नागरिकता का प्रमाण मांगा। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर जो आदिवासी समाज है, जो घूम कर अपना पेट भरते हैं, उनके पास नागरिकता का क्या प्रमाण होगा? उनके पास सिर्फ एक ही प्रमाण होगा और वो है वोटर आईडी कार्ड। अभी तक इसी पर सब कुछ चल रहा था, तो अब पहचान पत्र क्यों मांगा जा रहा है?"

पवार ने कहा, "भाजपा अभी डरी हुई है। उन्हें किसी भी हालत में बिहार में चुनाव लड़ना है और उसे जीतना है। बिहार में जो कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र और बाकी के राज्यों में भी ऐसा करेंगे। वो डरे हुए हैं और यह डर सही है। भविष्य में उनकी हार निश्चित है।"

दरअसल बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। चुनावी वर्ष में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध को लेकर अधिकतर विपक्षी पार्टियां लामबंद होते दिख रही हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी नेता मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाता सूची में कथित रूप से गड़बड़ी की बात दोहराई।

हालांकि, चुनाव आयोग एसआईआर को एक सामान्य प्रक्रिया बता रही है, ताकि फर्जी वोटर्स को लिस्ट से बाहर किया जा सके। वहीं, भाजपा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होने की बात कर रही है और जानबूझकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है।