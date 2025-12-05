Rohan Gupta Reaction : जो वंदे मातरम के खिलाफ हैं, वे भारत के नागरिक नहीं हो सकते: रोहन गुप्ता

अहमदाबाद: मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान का रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने समर्थन किया है। इस पर भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिहाद की बात कहां से आ गई? भारत में मुसलमानों को कौन-सा अधिकार नहीं मिल रहा है?

रोहन गुप्ता ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि चंद लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। सभी को एक साथ आकर मौलाना मदनी के बयान का खंडन करना चाहिए। जो वंदे मातरम के खिलाफ हैं, वे भारत के नागरिक नहीं हो सकते। सबसे पहले देश आता है, उसके बाद धर्म।

उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उकसावे की राजनीति का असर भारत के मुसलमानों पर पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अब देश के मुसलमान भी समझ गए हैं कि इन लोगों ने सिर्फ उनका उपयोग किया है। देश में सबसे अधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया है और इसके बाद भी अगर मुसलमानों की यह हालत है, तो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है?

उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों को उनका हक मिल रहा है और जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उन्हें यह समझ आ रहा है। उकसावे या भड़काने की बातें करने वालों के बहकावे में भारतीय मुसलमान और देश की जनता आने वाली नहीं है। उन्हें पता है कि उनके लिए बेहतर क्या है।

रोहन गुप्ता ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस सालों से एक-दूसरे के साथ काम करते आ रहे हैं। दोनों देशों के राजनीतिक संबंध बहुत गहरे हैं। इसे नए आयाम पर पहुंचाने का एक मौका है। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि यूएस के चक्कर में भारत रूस के साथ रिश्ते खराब कर रहा है। अब यह भारत को रूस के साथ मिलकर अपनी वैश्विक शक्ति दिखाने का मौका है।

उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को चिन्हित करने और उन्हें पकड़ने पर रोहन गुप्ता ने कहा कि बिहार में एसआईआर हुआ है। उसमें बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर निकाला गया। विपक्ष कह रहा है कि यह हमारे वोट थे। इसका मतलब है कि ये लोग वोट चोरी के सहारे चुनाव जीत रहे थे। घुसपैठियों और अवैध वोटरों को मतदान करने का मौका नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ, तब से बांग्लादेश की सीमा पर वापस जाने के लिए लाइन लगी हुई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति में डूब चुके हैं, उनसे देश के लिए भला सोचने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी को हक नहीं है कि वह देश की रक्षा को खतरे में डालकर राजनीति करे।

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदू-मुसलमान करते हैं और इसका ठीकरा भाजपा पर फोड़ते हैं। इस प्रकार की गतिविधि को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। इन सब चीजों का अंत पश्चिम बंगाल की जनता इस बार करके रहेगी।

--आईएएनएस