Robert Vadra Vote Theft: ‘सच्चाई जल्द आएगी सामने’ वोट चोरी विवाद पर बोले रॉबर्ट वाड्रा

मोहाली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने 'वोट चोरी' के मुद्दे पर कहा कि जिन लोगों ने भी वोटों की चोरी है। उनकी सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी। वाड्रा के अनुसार, देश के लोग जागरूक हो रहे हैं और देश में बहुत जल्द बदलाव होने वाला है।

गुरुवार को पंजाब के मोहाली पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने सदन से लेकर सड़क तक 'वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के विरोध पर कहा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि वोट चोरी हो रही है और सरकार गलत कर रही है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि देश के लोग जागरूक रहें और उन बदलावों को समझें जिनकी उन्हें जरूरत है।

वाड्रा ने दावा किया कि अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें एकजुट होना होगा।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका पर उन्होंने कहा कि वे दोनों मजबूती के साथ सदन में जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। वे हमेशा लोगों के हक के लिए लड़ते हैं और वोट चोरी के मुद्दे पर भी मुखर होकर बोल रहे हैं। वे संसद में लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अगर सत्ता पक्ष उन्हें दबाने का प्रयास करेगा तो वह (राहुल-प्रियंका) और बुलंद होंगे क्योंकि वह निडर होकर जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं। देश की जनता की शक्ति राहुल और प्रियंका के साथ है, और मुझे विश्वास है कि बदलाव बहुत जल्द होने वाला है और वोट चोरी करने वालों की सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी।

मोहाली यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस तरह से मेरा स्वागत किया गया है और मुझे यहां जो प्यार मिला है, वह बेजोड़ है। जहां भी ऐसा प्रेम और एकता मौजूद हो, मैं वहां जरूर जाता हूं। मैं इनके साथ रहता हूं और पूरे देश में आध्यात्मिक यात्रा पर रहता हूं।