Malook Nagar On Lalu Yadav: नीतीश कुमार की लोकप्रियता से घबरा गए हैं लालू प्रसाद यादव: मलूक नागर

मलूक नागर का पलटवार, लालू के 'पिंडदान' बयान को बताया घबराहट
Aug 22, 2025, 09:24 AM
नई दिल्ली: आरएलडी नेता मलूक नागर ने बिहार के पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल(राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 'पिंडदान' वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे नीतीश कुमार की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं।

नागर ने तंज कसते हुए कहा कि लालू को हर वक्त सिर्फ नीतीश कुमार ही नजर आते हैं।

पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “प्रधानमंत्री मोदी गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं।“

आईएएनएस से बातचीत में आरएलडी नेता मलूक नागर ने लालू प्रसाद यादव के पिंडदान वाले बयान की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी बातें कहना पूर्व सीएम को शोभा नहीं देता। किसी की उम्र और मृत्यु का फैसला केवल परमात्मा करता है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से यह लालू की घबराहट दर्शाता है, क्योंकि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ रही है।

नागर ने कहा कि लालू को हर समय नीतीश याद आते हैं और पिछले चुनाव की हार का मलाल है, जब नीतीश के साथ न होने से उनका बेटा सत्ता से दूर रह गया। उन्होंने लालू यादव के बयान को अव्यावहारिक और अनुचित करार देते हुए कहा कि इस बार राजद को चुनाव में कड़ी चुनौती मिलेगी क्योंकि एनडीए मजबूत स्थिति में है।

दावा किया कि बिहार में एनडीए चुनाव लड़ रही है; जीत उनकी तय है।

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की पदयात्रा का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी पर संसद को जानबूझकर बाधित करने का आरोप लगाया, जिससे जनता की मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, न कि बिहार में तीन दिनों से पदयात्रा कर जनता का ध्यान भटकाना चाहिए।

इस तरह की गतिविधियों से दलित, कमजोर और पिछड़े वर्गों की मेहनत की कमाई का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सदन में इनके मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही।

उन्होंने राहुल गांधी पर विवादास्पद बयान देने और अर्थव्यवस्था को मृत बताकर देश के खिलाफ बोलने का भी आरोप लगाया।

 

