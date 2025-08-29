Malook Nagar Statement: मलूक नागर ने पीएम मोदी के जापान दौरे को बताया अहम, बोले, 'बढ़ेगा व्यापार, हमारी स्थिति होगी मजबूत'

भारत समाचार

Aug 29, 2025, 12:25 PM
नई दिल्ली: आरएलडी नेता मलूक नागर ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा की अहमियत पर प्रकाश डाला। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जापान के प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा तय था। लेकिन, उन्होंने इस दौरे को रद्द किया, क्योंकि मौजूदा समय में जिस तरह से टैरिफ नामक आपदा छाई हुई है, उसे देखते हुए यह जापान के प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना जरूरी समझा।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, " ब्राजील, रूस और चीन जैसे देश आपस में बात कर रहे हैं ताकि व्यापार की गति को धार दिया जा सके, क्योंकि अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने पर हमें आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हुआ है। इससे उस नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसके अलावा, अमेरिका से भी वार्ता का सिलसिला जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति दुरुस्त होगी। हमारे लिए व्यापारिक स्थिति सकारात्मक होगी। इससे भारत की छवि मजबूत होगी। साथ ही, हमारे प्रधानमंत्री मोदी का भी व्यक्तित्व मजबूत होगा। खासकर, इस वजह से किसानों, पशुपालकों और व्यापारियों के हित के मुद्दे को लेकर हमें झुके नहीं हैं। हम पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं।"

मलूक नागर ने ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के शामिल होने पर तंज कसा।

उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार में मौजूदा समय में कांग्रेस की स्थिति कैसी है और आने वाले दिनों में कैसी होगी। उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी कांग्रेस की स्थिति होने वाली है। कांग्रेस की मौजूदा हालत अब किसी भी स्थिति में दुरुस्त होती हुई नजर नहीं आ रही है। अखिलेश यादव यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस मौजूदा समय में कई प्रकार की चुनौतियों से लड़ रही है, इसलिए अब उन्हें अखिलेश यादव का सहारा लेना पड़ रहा है।

इसके अलावा, उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम सभी ने देखा था कि किस तरह से कर्नाटक में पिछड़े लोगों को निकाला गया था। उनका वहां रहना दूभर कर दिया गया था। अब ऐसी स्थिति में सिद्दारमैया बिहार जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनकी मौजूदगी से बिहार में कांग्रेस की स्थिति दुरुस्त होगी। लेकिन, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है।

साथ ही, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इन आरोपों में दम नहीं है। जिन खामियों का जिक्र किया जा रहा है, उन्हें दुरुस्त करने की दिशा में मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत पूरी खामियों को दूर किया जा रहा है, ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। हम इस दिशा में पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं।

उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब इनके लोग चोरी और डकैती करने पर आमादा हो चुके हैं। इसे लेकर अब राजनीतिक लाभ अर्जित करने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन, इससे उन्हें कोई भी फायदा अर्जित होने वाला नहीं है। इससे पहले इन लोगों ने "चौकीदार चोर" जैसे नारे भी लगाए थे, लेकिन क्या हुआ था, हम सभी को पता है।

 

