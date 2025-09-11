भारत समाचार

Nepal GenZ Protests : पीएम मोदी से प्रभावित है नेपाल, जल्द हालात होंगे सामान्य : मलूक नागर

मलूक नागर ने नेपाल प्रदर्शनों और पटना राजद नेता हत्या पर बयान दिया
Sep 11, 2025, 07:05 AM
पीएम मोदी से प्रभावित है नेपाल, जल्द हालात होंगे सामान्य : मलूक नागर

नई दिल्ली: राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के नेता मलूक नागर ने नेपाल में चल रहे जेन-जी प्रदर्शनों और बिहार के पटना में राजद नेता की हत्या पर प्रतिक्रिया दी। नेपाल हिंसक प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और वे भारत तथा पीएम मोदी के नेतृत्व से बहुत प्रभावित हैं।

नेपाल के जेन-जी प्रदर्शनों पर मलूक नागर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "नेपाल की वर्तमान स्थिति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सरकार की नीतियां क्या रही हैं, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, और युवाओं को भड़काने वाला कौन था, ये सभी मुद्दे बहस के विषय हैं। लेकिन, मुख्य बिंदु किसी भी देश की आर्थिक स्थिति है। वैश्विक स्तर पर किसी देश की स्थिति, उसकी प्रतिष्ठा, और उसमें कितना विदेशी निवेश आता है, यही असली मापदंड है।"

उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में हालात खराब हो गए। मैं उनसे पूछता हूं कि भारत का पड़ोसी मुल्क चीन है और वे लोग वहां की स्थिति को क्यों नहीं देख रहे हैं? 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी और उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि हम देश को 2040 तक दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। ये काम पीएम मोदी ने 2024 में कर दिया। हाल ही में जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, उससे भी साफ है कि भारत और भी मजबूती के साथ उभरकर सामने आएगा।"

मलूक नागर ने कहा, "नेपाल में जो भी सरकार आएगी, उसे अपनी पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी कि भारत के साथ किस तरह से तालमेल बैठाया जाए ताकि वहां स्थिरता आ सके। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, और वे भारत तथा पीएम मोदी के नेतृत्व से बहुत प्रभावित हैं।"

आरएलडी नेता मलूक नागर ने पटना में राजद नेता की हत्या पर कहा, "चर्चाएं हो रही हैं कि चुनाव नजदीक हैं और क्या इंडी गठबंधन के सदस्यों ने ही यह हमला करवाया है? लेकिन सरकार इस मामले को लेकर संवेदनशील है और जांच चल रही है। जांच से सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सभी के सामने पेश किया जाएगा। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये वो पहले वाला दौर नहीं है, जब चुनाव में सहानुभूति हासिल करने के लिए ऐसी कोई घटना करा दी जाती थी। इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।"

 

 

