RLD Bihar Politics 2025: कांग्रेस को भ्रम, बिहार में उनका मुख्यमंत्री बन सकता है: मलूक नागर

मलूक नागर बोले- बिहार सीट बंटवारे में राजद कांग्रेस को उसकी असली ताकत दिखाएगा।
Aug 25, 2025, 12:28 PM
नई दिल्ली:  आरएलडी नेता मलूक नागर ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी भी भ्रम की स्थिति में है, उन्हें लगता है कि वह महागठबंधन में मजबूत स्थिति में है और वह बिहार विधानसभा चुनाव में आधी सीट लेकर चुनाव जीत जाएंगे। उनको लगता है कि अगला सीएम कांग्रेस का बना लेंगे, लेकिन राजद उन्हें उनकी हैसियत सीट बंटवारे के दौरान दिखा देगी।

आरएलडी नेता मलूक नागर का यह बयान उस वक्त आया है जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मीडिया ने सवाल किया कि तेजस्वी यादव तो आपको पीएम बनाना चाहते हैं, क्या बिहार का अगला सीएम आप तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं? क्या आप उन्हें महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित करेंगे? राहुल इस सवाल पर बचते दिखे।

आरएलडी नेता मलूक नागर ने आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की जमीनी हकीकत कमजोर है और वह लोगों से जुड़ नहीं पाती, जिससे उसके आकलन गलत हो जाते हैं।

नागर के मुताबिक, कांग्रेस का तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार न घोषित करना यह दर्शाता है कि वह अभी भी महागठबंधन में अपनी मजबूत स्थिति मानती है और बिहार में आधी सीटें हासिल करने की चाहत रखती है, ताकि बाद में मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सके।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के समर्थन से 6-7 लोकसभा सीट जीतने में सफल हुए। लेकिन, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस की ओर से सहयोग नहीं मिला।

अखिलेश ने इसके बाद अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को उनकी हैसियत दिखाई। मुझे लगता है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें होंगी तो राजद, तेजस्वी के नेतृत्व में भी अपनी ताकत दिखा सकता है और ज्यादा सीटों की मांग कर कांग्रेस को उसकी कमजोर स्थिति से रूबरू कराएगा।

इंडी अलायंस के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें तो पहले दिन से ही दरार है और यह गठबंधन टूट कर बिखर चुका है।

योजना आयोग की पूर्व सदस्य सईदा हमीद के बयान की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां देश के मुसलमानों के हितों के खिलाफ काम करती हैं। ये लोग देश के मुसलमानों के हक छीनकर बाहरी (पाकिस्तान और बांग्लादेश) के मुसलमानों को देना चाहते हैं, जिससे देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है।

आरएलडी नेता ने दावा किया कि आज अगर कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें सैयदा हमीद जैसे लोगों का हाथ भी शामिल है क्योंकि वे देश विरोधी बातें करना ही जानते हैं।

 

 

