Bihar Vote Counting : सुनील सिंह ने चुनाव आयोग से कहा, 'आप ईमानदारी से मतगणना कराइए'

पटना: बिहार चुनाव में अंतिम चरण के मतदान के बाद अब सबकी निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। इससे पहले तमाम एजेंसियों द्वारा जारी एग्जिट पोल में फिर से एनडीए सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। इस बीच राजद नेता सुनील कुमार सिंह ने चुनाव आयोग और प्रशासन को खुली चुनौती दी है। उन्होंने सभी एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि इस बार आम आवाम के लोग सचेत हैं और किसी तरह की बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राजद नेता सुनील कुमार सिंह ने चुनाव आयोग से कहा, "किसी रिटायर्ड और थके हुए व्यक्ति के लिए काम मत कीजिए। आप ईमानदारी से काम कीजिए। आप ईमानदारी से मतगणना कराइए। जो दूध का दूध है और पानी का पानी है, उसके लिए काम कराइए।" उन्होंने अधिकारियों से कहा, "आप किसी के गाइडेड मिसाइल मत बनिए। अगर ऐसा करते हैं तो कल नेपाल, बांग्लादेश, और श्रीलंका जैसा दृश्य बिहार की सड़कों पर देखने को मिल सकता है।"

उन्होंने आगे कहा कि आप बेईमानी से बहुत दिनों तक कार्य नहीं कर सकते हैं। वोट चोरी कर आप बहुत दिनों तक गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। ये पूरे आवाम की आवाज है। उन्होंने कहा, "सभी लोगों का कहना है कि बेईमानी से बनी हुई सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। पलायन वाली सरकार नहीं चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार नहीं चाहिए। किसानों का दोहन करने वाली सरकार नहीं चाहिए। हमें केवल तेजस्वी सरकार चाहिए।"

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार को 122 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इससे पहले छह नवंबर को पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोट डाले गए थे। मतगणना 14 नवंबर को होगी। मतगणना को लेकर सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मतदान के बाद विभिन्न एग्जिट पोल के जारी आंकड़ों में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है।

हालांकि, एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यह 14 नवंबर को ही स्पष्ट होगा। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है। प्रदेश में इस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है।

--आईएएनएस