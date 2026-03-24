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Misa Bharti Statement : सीएम नीतीश कुमार स्वस्थ रहें, डिप्टी पीएम का पद जरूर पाएं: मीसा भारती

मीसा भारती ने नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम पद की शुभकामनाएं दीं, उठाए राजनीतिक सवाल।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 24, 2026, 03:07 PM
सीएम नीतीश कुमार स्वस्थ रहें, डिप्टी पीएम का पद जरूर पाएं: मीसा भारती

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से सांसद मीसा भारती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हम चाहते हैं कि वे स्वस्थ रहें और जब वे दिल्ली आ रहे हैं तो कम से कम डिप्टी पीएम का पद जरूर पाएं।

नई दिल्ली में राजद सांसद मीसा भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि वे फिर पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं, और नीतीश कुमार के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे अब परिवारवाद पर नहीं बोलेंगे। उन्होंने इससे पहले बहुत परिवारवाद पर बोला। जब वे अपने बेटे को राजनीति में ले आए हैं, तो कम से कम अब परिवारवाद पर नहीं बोलेंगे। वे राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं, और दिल्ली आएंगे तो कम से कम डिप्टी पीएम का पद तो जरूर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वे स्वस्थ रहें।

उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा कि मैंने भी सुना है कि यह विधेयक इस सप्ताह तक आएगा। मुझे लगता है कि बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह बिल लाया जा रहा है।

वहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सीएम नीतीश कुमार के दोबारा चुने जाने पर कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन फैसले वे नहीं ले रहे हैं। जदयू में तीन-चार लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर असल में सारे फैसले खुद ले रहे हैं।

उन्होंने गैस संकट पर कहा कि सरकार पूरी तरह नाकाम रही है और अप्रभावी साबित हुई है। अगर कोई कमी थी, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या इंतजाम और रणनीति थी कि आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो? एनडीए के सत्ता में आने के बाद यह पहली बार नहीं है जब ऐसी स्थिति पैदा हुई है। नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कोविड के दौरान, खासकर बिहार में, हमने देखा कि प्रवासी मजदूर कई दिनों तक पैदल चलते रहे और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। अगर पहले से ही सही इंतजाम किए गए होते, तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था।

जदयू नेता निशांत कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो सही आकलन साफ हो जाएगा। असल में, 2005 से 2025 के बीच बिहार में अपराध दर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, और इस संबंध में हमने विधानसभा में भी आंकड़े पेश किए हैं। आज के समय में जो संगठित अपराध हो रहे हैं, वे पहले नहीं हुआ करते थे। बिहार में कोई भी मॉडल काम नहीं करने वाला है। जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है।

--आईएएनएस

 

 

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