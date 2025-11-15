Manoj Jha Reaction : रोजगार और पलायन के मुद्दों पर काम करे बिहार की अगली सरकार: मनोज झा

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मनोज झा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बंपर जीत पर बधाई दी।

मनोज झा ने कहा कि हम बिहार की अगली सरकार से उम्मीद करते हैं कि पलायन, रोजगार, और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार काम करेगी।

राजद सांसद ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं एनडीए के सदस्यों को बधाई देता हूं और उन्हें तेजस्वी यादव द्वारा बिहार की बेहतरी के लिए बनाए गए कुछ ब्लूप्रिंट पर काम करना चाहिए, जिसमें पलायन और रोजगार शामिल हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया कि हमें जनादेश नहीं मिला है, लेकिन हमें जितनी भी सीटें मिली हैं, हम ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि जब किसी गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश मिलता है तो जनादेश के भीतर भी कुछ विरोध की संभावना होती है, जैसा कि मैंने 2010 में भी देखा था। हमें जल्दबाजी में मूल्यांकन नहीं करना चाहिए।

भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित कर दिया। पार्टी ने उनसे एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि निलंबन कहां होना चाहिए था और हुआ कहां।

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राजद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है। इसमें उतार-चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज बुलंद करते रहेगी।"

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिए गए। इस चुनाव में राजद को 25 सीट पर जीत मिली है। भाजपा-जदयू के बाद राजद सबसे ज्यादा सीट जीतने की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है।

--आईएएनएस