Voter Adhikar Yatra Bihar: मृत्युंजय तिवारी का दावा, 'राहुल-तेजस्वी ने सरकार की नींद उड़ा दी है'

मृत्युंजय तिवारी बोले– वोटर अधिकार यात्रा से सरकार की नींद उड़ी
Aug 24, 2025, 01:04 PM
मृत्युंजय तिवारी का दावा, 'राहुल-तेजस्वी ने सरकार की नींद उड़ा दी है'

पटना: राष्ट्रीय जनता दल(राजद) नेता मृत्युंजय तिवारी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' को बेहद कामयाब बताया। साथ ही दावा किया कि राहुल गांधी-तेजस्वी यादव की जोड़ी ने पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकारों की नींद उड़ा दी है।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में बिहार की पूरी जनता सड़क पर है। हमें अपार जनसमर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। यह दर्शाता है कि कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के गठबंधन ने पटना से दिल्ली तक सरकार की नींद उड़ा दी है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश पर शासन किया और आज भारत महान है तो कांग्रेस सरकार की देन है। लेकिन, एनडीए और भाजपा के लोग, जो 11 साल से केंद्र सरकार में हैं, कांग्रेस पर सवाल उठाते रहते हैं। हम पहले भी चुनाव जीते हैं, अब भी जीत रहे हैं और फिर जीतेंगे। भाजपा संसद में कभी दो की संख्या में थी। कभी 300 पार किया तो अहंकार हुआ और दावा किया कि 400 पार कर जाएंगे। जनता ने 240 पर रोक दिया, आगे 40 पर रोका जाएगा।

पीएम-सीएम वाले बिल पर उन्होंने कहा कि इस बिल के खिलाफ इंडिया ब्लॉक पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। इस बिल को गलत मंशा से लाया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होगा। राजनीतिक प्रतिशोध के तहत लाए गए इस बिल में एजेंसियों का दुरुपयोग होगा। हम आज भी विरोध कर रहे हैं, कल भी विरोध जारी रहेगा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर उन्होंने कहा कि यह किसे चेतावनी दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि सरकार विदेश नीति में पूरी तरह से फेल हो गई है।

एशिया कप में भारत-पाक मैच पर विपक्ष की आपत्ति पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बयान पर उन्होंने कहा कि वे किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो वे सत्ता में क्यों बने हुए हैं? बाहर क्यों नहीं निकल जाते?

 

