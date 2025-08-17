Rituraj Sinha On Voter Adhikar Yatra: बिहार की जनता राहुल-तेजस्वी को मुंहतोड़ जवाब देगी : ऋतुराज सिन्हा

नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे भ्रम फैलाने वाली यात्रा करार दिया है।

ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी।

उन्होंने राहुल-तेजस्वी को चेतावनी देते हुए कहा कि वे बिहार की जनता को मूर्ख समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जागरूक है और उन्हें इसका करारा जवाब देगी।

सासाराम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे। राहुल गांधी और विपक्ष का दावा है कि भाजपा चुनाव आयोग के सहारे बिहार में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र में किया।

वोटर अधिकार यात्रा को लेकर ऋतुराज सिन्हा ने तंज कसते हुए पूछा कि दोनों नेता बताएं कि यह यात्रा किसके मताधिकार की रक्षा के लिए है।

उन्होंने आरोप लगाया कि क्या राहुल और तेजस्वी सात लाख नकली वोटर कार्ड, जो कथित तौर पर फर्जी मतदान के लिए इस्तेमाल होते हैं, या 22 लाख मृत व्यक्तियों के वोटर कार्ड्स जो अभी भी मतदाता सूची में हैं और दुरुपयोग की आशंका है, को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

सिन्हा ने आगे 'वोटर अधिकार यात्रा' पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह यात्रा 30 से 35 लाख ऐसे वोटरों को बचाने के लिए है, जिन्होंने कथित तौर पर अस्थायी पते पर या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाया।

दावा किया कि ये वोटर, जिनके माता-पिता का नाम 2003 से पहले की वोटर लिस्ट में नहीं था, पिछले 10-15 सालों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए मतदाता सूची में शामिल हुए। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ऐसी अनियमितताओं को संरक्षण देने के लिए यह यात्रा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महज वोट बैंक की राजनीति के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, भ्रम का जाल बिछाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता इंडी अलायंस के जाल में नहीं फंसने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारा जवाब मिलेगा।