Women Reservation Bill India : तेलांगना के मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी से की मुलाकात, महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पास न होने पर दी बधाई

नई दिल्ली: तेलांगना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम न पारित होने देने पर आभार व्यक्त किया।

रेवंत रेड्डी ने कहा, "दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार रही, जब मैं प्रियंका गांधी से मिला। मैंने उन्हें पार्टी को दिए गए उनके मार्गदर्शन के लिए बधाई दी, जिसकी बदौलत विपक्ष एकजुट हो पाया और उस अलोकतांत्रिक संवैधानिक संशोधन को हराने में सफल रहा, जिसे दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों को कमजोर करने के इरादे से प्रस्तावित किया गया था।"

रेवंत रेड्डी ने कहा, "प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले के पीछे की सच्चाई को बहुत ही शानदार ढंग से उजागर किया और समझाया कि यह विशेष सत्र न तो पहले ही सर्वसम्मति से पारित हो चुके महिला विधेयक के लिए था और न ही महिला सशक्तीकरण के लिए था। बल्कि इसका इस्तेमाल एक ऐसे परिसीमन एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक मुखौटे के तौर पर किया जा रहा था, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "तेलंगाना के सभी लोगों की ओर से मैंने देश के भविष्य को बचाने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट करने में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ देने के लिए किए गए उनके असाधारण प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दक्षिण भारत की एकता को बढ़ावा देने, और न केवल भाजपा द्वारा प्रस्तावित परिसीमन मॉडल की गंभीर खामियों को सार्वजनिक करने, बल्कि उनके सकारात्मक विकल्प भी सुझाने के मेरे प्रयासों के लिए प्रियंका गांधी के उत्साहवर्धक और सराहना भरे शब्दों से मुझे बहुत प्रेरणा मिली।"

गौरतलब है कि संसद के तीन दिवसीय विशेष के दौरान महिला आरक्षण 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो सका। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीन बिलों को लेकर शुक्रवार की शाम को हुई वोटिंग में कुल वोट 528 पड़े, जिनमें से बिल पक्ष में 298 और खिलाफ में 230 वोट पड़े थे। इस बिल को दो तिहाई बहुमत यानी 352 वोटों की जरूरत थी। जरूरत से 54 वोट कम पड़ने के कारण बिल पास नहीं हो सका।

--आईएएनएस