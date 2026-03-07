Hyderabad Development Plan : मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की मूसी नदी पर रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे रात्रि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने मूसी नदी तट विकसित करने की राज्य सरकार की योजना को दोहराया।

उन्होंने कहा कि नदी के किनारों पर रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने से रोजगार सृजित होगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

वे कोठवालगुडा स्थित इको हिल पार्क के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रेडियल रोड-2 इंटरचेंज की आधारशिला भी रखी, जो बुडवेल लेआउट से जुड़ेगा और क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने और शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाया गया है।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विपक्षी भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी की लगातार आलोचनाओं के बीच मूसी नदी तट परियोजना का बचाव किया, जिनका दावा है कि इससे बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि कोई भी मूसी नदी के प्रदूषित वातावरण में रहना नहीं चाहता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई विकास परियोजनाओं से कभी-कभी कुछ समुदायों को कठिनाई होती है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को असहाय नहीं छोड़ेगी।

उन्होंने आगे कहा कि विकास परियोजनाओं के कारण जमीन या घर खोने वाले लोगों को पूरी सहायता दी जाएगी और विस्थापित परिवारों को व्यापक पुनर्वास और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहर की सुंदरता को बहाल करने और इसे दुनिया के महानतम शहरों में से एक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने टिप्पणी की कि जब हम शहर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि अगर वे ऐसा नहीं कर सके, तो हमें भी नहीं करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास के अंतरराष्ट्रीय मॉडलों का अध्ययन करने के लिए जन प्रतिनिधियों को विदेश भेजा गया ताकि हैदराबाद शहर नियोजन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना सके।

शमशाबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस परियोजना को शुरुआत में विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन आज यह शहर और राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन गई है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि शमशाबाद बुलेट ट्रेन का केंद्र बनेगा, और हैदराबाद से बेंगलुरु, अमरावती और चेन्नई के लिए हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी प्रस्तावित है।

--आईएएनएस