Abu Salem Fraud Case : अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम लेकर रिटायर्ड अफसर से 71 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड

अबू सलेम के नाम पर 71 लाख की ठगी, मुंबई के रिटायर्ड अधिकारी से बड़ा साइबर फ्रॉड
Oct 29, 2025, 11:25 AM
मुंबई: मुंबई में एक रिटायर्ड अधिकारी से 71 लाख रुपए से अधिक की ठगी हुई है। इस घटना ने मुंबई पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। अहम यह है कि ठगों ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम लेकर एक रिटायर्ड अधिकारी को 71 लाख रुपए का चूना लगाया है।

मुंबई पुलिस के अनुसार, ठगों ने खुद को नाशिक पुलिस का अधिकारी बताया। उन्होंने धीरे-धीरे रिटायर्ड अफसर का विश्वास जीता और फिर पूरी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा ली।

पुलिस के अनुसार, ठगों ने रिटायर्ड अधिकारी के पास 23 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच कई बार फोन कॉल किए। इस दौरान व्हाट्सएप पर भी वीडियो कॉल पर बात की गई। खुद को नाशिक पुलिस का अधिकारी बताकर ठगों ने रिटायर्ड अधिकारी से कहा था कि उनके बैंक खाते में कुछ संदिग्ध रकम आई है, जो अबू सलेम से जुड़ी है।

ठगों ने यह भी दावा किया कि यह रकम किसी स्टॉक फ्रॉड और फिरौती से जुड़ी है। उन्होंने यह भी डर दिखाया कि मामला मुंबई पुलिस के 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों पर दर्ज है। पुलिस के अनुसार, ठगों ने पीड़ित को डराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नाम से फर्जी गिरफ्तारी ऑर्डर भी भेजे। इसके अलावा, 10 वांटेड अपराधियों की तस्वीरों वाला पत्रक भी रिटायर्ड अधिकारी के पास भेजा था।

आरोपियों ने कहा कि उनके खाते में जो पैसा आया है, उसमें अबू सालेम का हिस्सा (10 प्रतिशत) बतौर कमिशन जमा हुआ है। अगर उन्होंने पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें भी अंडरवर्ल्ड लिंक के केस में फंसा दिया जाएगा।

इस धमकी और फर्जी दस्तावेजों से डरे रिटायर्ड अधिकारी ने आरोपियों के कहने पर 71 लाख 24 हजार रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए।

फ्रॉड का एहसास होने के बाद रिटायर्ड अधिकारी ने तुरंत पूर्व प्रादेशिक साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और साइबर अपराध के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

 

 

