Renu Devi Statement : तेजस्वी यादव जनता को कर रहे गुमराह, उनके माता-पिता ने बिहार को कंगाल कर दिया था : रेणु देवी

बेतिया: बिहार की पूर्व उपमुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी रेणु देवी ने कहा कि बिहार की जनता इस बार काम के आधार पर वोट कर रही है, न कि झूठे वादों पर।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "पहले चरण की वोटिंग ने साफ कर दिया है कि लोग एनडीए सरकार के काम से खुश हैं और फिर से एनडीए को चुनने का मन बना चुके हैं। बिहार अब 'जंगलराज' नहीं, बल्कि सुशासन चाहता है।"

तेजस्वी यादव के आरक्षण वाले बयान पर तंज कसते हुए रेणु देवी ने कहा, "जब उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव और माताजी राबड़ी देवी सरकार में थे, तब आरक्षण की याद क्यों नहीं आई? आज जब चुनाव सामने हैं, तब उन्हें आरक्षण याद आ रहा है। वास्तव में आरक्षण के हित में काम तो एनडीए सरकार ही करती रही है। जरूरत पड़ी तो आगे भी एनडीए सरकार आरक्षण को बढ़ाने का काम करेगी।"

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा कि 14 लाख करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? जब उनके पिताजी और माताजी की सरकार थी, तब बिहार को कंगाल बनाकर छोड़ दिया गया था। हम लोगों ने उसे फिर से सही रास्ते पर लाने का काम किया है। आज बिहार रफ्तार पकड़ चुका है और तरक्की की राह पर है।"

रेणु देवी ने विकास के आंकड़ों से भी तुलना करते हुए कहा, "जब तेजस्वी के पिता की सरकार थी, तब राज्य का बजट सिर्फ 26 हजार करोड़ रुपए था। आज एनडीए सरकार में वही बजट बढ़कर 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह दिखाता है कि बिहार कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। लोग अब सुरक्षा और विकास चाहते हैं। बिहार ने अपराध और भ्रष्टाचार के उस दौर को देख लिया है, अब वह उस रास्ते पर वापस नहीं जाना चाहता।

रेणु देवी ने विश्वास जताया कि इस बार भी जनता एनडीए पर भरोसा जताएगी और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।

उन्होंने कहा कि जनता अब जात-पात से ऊपर उठकर काम और विकास को देख रही है। लोग समझ चुके हैं कि केवल एनडीए ही बिहार को आगे ले जा सकता है। इसलिए इस बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार विकास की नई उड़ान भरेगा।

--आईएएनएस