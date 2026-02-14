Rekha Gupta Tribute : पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का मेरे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था और रहेगा: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की जयंती पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनके जीवन में सुषमा स्वराज का महत्वपूर्ण स्थान था और हमेशा रहेगा। हमें उन्हें बहुत याद करते हैं।

शनिवार को मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सुषमा स्वराज हमेशा से बहुत अच्छी लीडर रही हैं, जिनकी लीडरशिप दया और प्यार से भरी थी। उनका मार्गदर्शन पार्टी वर्कर्स, स्थानीय जनता, आमजन, देश और खासकर महिलाओं के लिए सच में यादगार रहा है। आज भी हम उन्हें प्यार से याद करते हैं। ऐसी शानदार पर्सनैलिटी बहुत कम देखने के लिए मिलती है और मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है। मेरे जीवन में वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं।

डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान का जिक्र करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बहुत खुशी का मौका है। डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान पिछले 27-28 सालों से इस इलाके के लोगों को हेल्थकेयर दे रहा है, जिससे कई मरीज़ों को यहां इलाज मिल रहा है। संघ के 100 साल पूरे होने पर, डॉ. हेडगेवार की मूर्ति लगाना हम सभी के लिए सच में प्रेरणा देने वाला पल है। आने वाले सालों में, हम इस हॉस्पिटल को बड़ा करने और लेटेस्ट मेडिकल मशीनरी लाने का प्लान बना रहे हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में लिखा कि आज शाहदरा स्थित डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान के परिसर में राष्ट्र पुनरुत्थान के शिल्पी, संघ के आद्य सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह अवसर अत्यंत गौरवशाली है, क्योंकि संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है।

उन्होंने आगे लिखा कि वर्ष 1925 की विजयादशमी के पावन दिवस पर डॉ. साहब ने जिस ध्येय बीज का रोपण किया था, वह आज एक विराट वटवृक्ष बनकर मां भारती की सेवा में निरंतर समर्पित है। व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज संगठन का उनका मार्ग आज भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आधार स्तंभ बन चुका है। संघ के इस शताब्दी संकल्प के साथ हमारा ध्येय है कि भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर परम वैभव के शिखर पर प्रतिष्ठित हो। आरोग्य संस्थान में स्थापित यह प्रतिमा हमें सदैव सेवा ही साधना और राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा देती रहेगी।

--आईएएनएस